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Осло и Вестфолл – единственные районы, где всё ещё проживает большее количество женщин.
Осло и Вестфолл – единственные районы, где всё ещё проживает большее количество женщин.

В Норвегии проживает больше мужчин, чем женщин

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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На сегодняшний день в Норвегии проживает на 41 000 больше мужчин, чем женщин. Причина тому – иммиграция и тот фат, что мужчины живут дольше.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Женщины всегда были в большинстве, но с 2010-го года мужчин стало больше. Ожидается, что мужчины будут в большинстве ещё 80 лет.

Причина тому – иммиграция. Преимущественно мужчин. За последние 12 лет в Норвегию иммигрировало на 42 000 больше мужчин, чем женщин.

К тому же в среднем в Норвегии рождается больше мальчиков, чем девочек – на 106 новорождённых мальчиков приходится 100 девочек.

Продолжительность жизни мужчин также увеличивается. 30 лет назад разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляла 6,8 лет. В прошлом году разница составила 3,4 года.

Осло (Oslo) и Вестфолл (Vestfold) – единственные районы, где всё ещё проживает большее количество женщин. Относительно наибольшее количество мужчин в губерниях Финнмарк (Finnmark), Согн-ог-Фьюране (Sogn og Fjordane), Мёре-ог-Ромсдал (Møre og Romsdal) и Тромс (Troms).

Среди 422 коммун количество мужчин перевешивает количество женщин в 368 коммунах. Количество женщин остаётся высоким в 52-х коммунах.

Читать статью по-норвежски

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