В Норвегии проживает больше мужчин, чем женщин
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Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)
Женщины всегда были в большинстве, но с 2010-го года мужчин стало больше. Ожидается, что мужчины будут в большинстве ещё 80 лет.
Причина тому – иммиграция. Преимущественно мужчин. За последние 12 лет в Норвегию иммигрировало на 42 000 больше мужчин, чем женщин.
К тому же в среднем в Норвегии рождается больше мальчиков, чем девочек – на 106 новорождённых мальчиков приходится 100 девочек.
Продолжительность жизни мужчин также увеличивается. 30 лет назад разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляла 6,8 лет. В прошлом году разница составила 3,4 года.
Осло (Oslo) и Вестфолл (Vestfold) – единственные районы, где всё ещё проживает большее количество женщин. Относительно наибольшее количество мужчин в губерниях Финнмарк (Finnmark), Согн-ог-Фьюране (Sogn og Fjordane), Мёре-ог-Ромсдал (Møre og Romsdal) и Тромс (Troms).
Среди 422 коммун количество мужчин перевешивает количество женщин в 368 коммунах. Количество женщин остаётся высоким в 52-х коммунах.
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