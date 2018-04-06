Консервативная партия хочет сократить социальные выплаты беженцам

Левая социалистическая партия (SV) негодует.

Автор статьи: журналист Farid Ighoubah

На очередном собрании на этой неделе Консервативная партия (Høyre) во главе с Эрной Сульберг вновь будет обсуждать вопрос, касающийся так называемых привилегий для беженцев. На сегодняшний день люди, получившие статус беженца на территории Норвегии, получают социальные пособия и пенсию, не заработав на то право посредством полноценной трудовой деятельности в стране.

Беженцы получают все основные государственные льготы наравне с теми, кто прожил в Норвегии всю свою жизнь. Член парламента, комитета труда и социальной защиты Хайди Нурби Люнде (Heidi Nordby Lunde, Консервативная партия) считает это несправедливым. По её мнению, такие привилегии препятствуют полноценной интеграции мигрантов в норвежское общество и замедляют процесс поиска работы, дабы не сидеть на шее у государства.

Представитель Левой социалистической партии (SV) по вопросам иммиграционной политики Карин Андерсен (Karin Andersen) критически отнеслась к предложению Консервативной партии: «Очень типично для партии. Отбирают у тех, кому приходится сложнее всего. Такая система только усугубит социальные различия и уровень бедности. Если ты стар или болен, у тебя нет возможности работать. Богатым – пряник, бедным – кнут. Старая песня», – возмущается политик.

Консервативная партия наоборот считает, что стратегия сокращения привилегий поможет беженцам быстрее найти работу, что в свою очередь поможет снизить уровень бедности, поспособствует реабилитации беженцев и поможет им узнать больше о норвежцах и норвежской культуре.

В июне прошлого года предложение поддержала Партия прогресса (FrP) и Консервативная партия. Остальные партии, включая партнёров по коалиции Левую либеральную и Народную христианскую партии, проголосовали против.

Рабочая партия поддержала идею повышения шанса успешной интеграции и финансовой независимости и предложила начать с сокращения пособий, которые выплачиваются родителям, чьи дети в возрасте от 1 до 2-х лет не посещают детский сад (норв. «kontantstøtten»). По мнению представителей партии, этот тип пособий является самым главным врагом интеграции.

Рабочая партия (Ap) также предлагает сосредоточиться на образовании и программах адаптации беженцев, критикуя Консервативную партию за то, что партия не поддержала проект под названием «Шанс получить работу» («Jobbsjansen»), начало которому положило правительство предыдущего премьер-министра Норвегии Енса Столтенберга в 2013-м году.

Левая социалистическая партия (SV) считает, что нужно сосредоточиться на улучшении системы обучения норвежскому языку.

Если в результате собрания Консервативная партия одобрит идею упразднения привилегий для беженцев, предложение о введении необходимых для этого изменений в законодательство попадёт в Стортинг в течение нынешнего парламентского срока.

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