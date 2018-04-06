Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
 
 

Консервативная партия хочет сократить социальные выплаты беженцам

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Левая социалистическая партия (SV) негодует.

Автор статьи: журналист Farid Ighoubah

На очередном собрании на этой неделе Консервативная партия (Høyre) во главе с Эрной Сульберг вновь будет обсуждать вопрос, касающийся так называемых привилегий для беженцев. На сегодняшний день люди, получившие статус беженца на территории Норвегии, получают социальные пособия и пенсию, не заработав на то право посредством полноценной трудовой деятельности в стране.

Беженцы получают все основные государственные льготы наравне с теми, кто прожил в Норвегии всю свою жизнь. Член парламента, комитета труда и социальной защиты Хайди Нурби Люнде (Heidi Nordby Lunde, Консервативная партия) считает это несправедливым. По её мнению, такие привилегии препятствуют полноценной интеграции мигрантов в норвежское общество и замедляют процесс поиска работы, дабы не сидеть на шее у государства.

Представитель Левой социалистической партии (SV) по вопросам иммиграционной политики Карин Андерсен (Karin Andersen) критически отнеслась к предложению Консервативной партии: «Очень типично для партии. Отбирают у тех, кому приходится сложнее всего. Такая система только усугубит социальные различия и уровень бедности. Если ты стар или болен, у тебя нет возможности работать. Богатым – пряник, бедным – кнут. Старая песня», – возмущается политик.

Консервативная партия наоборот считает, что стратегия сокращения привилегий поможет беженцам быстрее найти работу, что в свою очередь поможет снизить уровень бедности, поспособствует реабилитации беженцев и поможет им узнать больше о норвежцах и норвежской культуре.

В июне прошлого года предложение поддержала Партия прогресса (FrP) и Консервативная партия. Остальные партии, включая партнёров по коалиции Левую либеральную и Народную христианскую партии, проголосовали против.

Рабочая партия поддержала идею повышения шанса успешной интеграции и финансовой независимости и предложила начать с сокращения пособий, которые выплачиваются родителям, чьи дети в возрасте от 1 до 2-х лет не посещают детский сад (норв. «kontantstøtten»). По мнению представителей партии, этот тип пособий является самым главным врагом интеграции.

Рабочая партия (Ap) также предлагает сосредоточиться на образовании и программах адаптации беженцев, критикуя Консервативную партию за то, что партия не поддержала проект под названием «Шанс получить работу» («Jobbsjansen»), начало которому положило правительство предыдущего премьер-министра Норвегии Енса Столтенберга в 2013-м году.

Левая социалистическая партия (SV) считает, что нужно сосредоточиться на улучшении системы обучения норвежскому языку.

Если в результате собрания Консервативная партия одобрит идею упразднения привилегий для беженцев, предложение о введении необходимых для этого изменений в законодательство попадёт в Стортинг в течение нынешнего парламентского срока.

Читать статью по-норвежски

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere