Министр промышленности Турбьёрн Рёэ Исаксен против снобизма

Министр промышленности Турбьёрн Рёэ Исаксен встаёт на защиту честных и усердных работников.

Автор статьи: журналист Kjersti Westeng

Молодая девушка по имени Марте Кристине Олтон (Marthe Kristine Aalton) рассказала газете Nettavisen о своём опыте работы в продуктовом магазине.

Так, будучи сотрудником магазина Spar, который находится в городе Несбиен, Марте ежедневно сталкивалась с предвзятым отношением к себе со стороны покупателей: «Кто именно решил, что в жизни нужно обязательно иметь престижную работу, или то, что всем обязательно нужно оканчивать старшую школу и получать дипломы? Кто, по-вашему, должен сидеть за кассой и продавать вам еду, если все будут считать работу в магазине чем то уничижительным? – говорит девушка, защищая свою профессию. – Главное самому получать удовольствие от того, что ты делаешь в жизни».

Статья с рассказом девушки о своей ситуации попала в поле зрения министра промышленности Турбьёрна Рёэ Исаксена (Torbjørn Røe Isaksen): «Меня злят подобные вещи. Речь идёт о пресловутом недостатке уважения к различным типам честного труда. В сфере розничной торговли работают 370 000 норвежцев, 100 000 из которых работают в продуктовых магазинах. Мысль некоторых людей о том, что такой тип работы может быть только временным, шокирует меня», – говорит министр.

Министр также признался, что эта тема касается его лично, поскольку его жена работает в магазине.

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Рёэ Исаксен говорит, что речь идёт не только о сфере обслуживания,

но и о сфере ухода за больными и пожилыми людьми, сфере строительства и т.п. Он опасается того, что негативное отношение к таким профессиям приведёт к недостатку желающих работать в этих сферах к 2035-му году.

По мнению министра, попытка ассоциировать престиж только лишь со степенью магистра говорит либо о незнании граждан о возможностях, которые предоставляет работа в продовольственном секторе, либо о простом снобизме: «Кто-то хочет стать учителем, кто-то желает быть парикмахером или работать в магазине. Только снобы думают, что их работа важнее работы других».

Исаксен также подчёркивает, что не стоит принижать тех, кто не хочет продолжать обучение, хотя, по его словам, образование, конечно же, играет важную роль.

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