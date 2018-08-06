В июле продолжался рост цен на жильё

Согласно статистике агентства по недвижимости Eiendom Norge, в июле продолжался умеренный рост цен на жильё. В целом цены выросли на 0,4 процента.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

По стране наблюдался умеренный рост цен на жильё в июле месяце. Причиной тому стало размещение небольшого количества жилых комплексов на перепродажу в этом месяце за исключением квартир меньшей площади в крупных городах.

В других районах рынок недвижимости получил относительно умеренное развитие. В целом по всей стране было продано 4 329 объектов жилой недвижимости, что на 9,7 процентов больше по сравнению с июлем 2017-го года.

Вместе с этим на продажу было выставлено на 8,6 процентов меньше жилых объектов по сравнению с июлем прошлого года. Всего в течение этого месяца на рынке было представлено 3 114 жилищных объектов недвижимости.

За исключением региона Осло и Бергена во всех городах произошло падение цен на жильё в в июле. В Осло цены увеличились на 1,9 процента – самый большой ценовой скачок. Самый значительный спад цен наблюдался в Трондхейме – минус 1,7 процента.

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