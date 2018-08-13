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Пер Сандберг уходит с поста министра рыболовства

В ответ на критику: Пер Сандберг (Партия прогресса) ушёл с поста министра рыболовства. На фото Пер Сандберг со своей возлюбленной Бахарех Летнес.
В ответ на критику: Пер Сандберг (Партия прогресса) ушёл с поста министра рыболовства. На фото Пер Сандберг со своей возлюбленной Бахарех Летнес.
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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Газета Aftenposten сообщает о том, что Пер Сандберг уходит с поста министра рыболовства.

Автор статьи: редактор первой страницы Morten Ø. Karlsen и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Газеты Aftenposten и Dagens Næringsliv подтвердили, что Пер Сандберг (Per Sandberg, Партия прогресса) уходит с поста министра рыболовства. Вскоре должны объявить имя того, кто заменит теперь уже бывшего министра.

Шквал критики обрушился на Сандберга после того, как стало известно о его поездке в Иран в июле вместе со своей возлюбленной Бахарех Летнес (Bahareh Letnes), в результате которой им были нарушены правила по технике безопасности. Ни его министерство, ни Канцелярия премьер-министра не были предупреждены заранее о поездке. В добавок к этому Сандберг взял с собой в дорогу рабочий мобильный телефон, содержащий конфиденциальную информацию, что противоречит правилам Норвежской полицейской службы безопасности (PST).

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Министр рыболовства также получил критику за участие в праздновании национального дня Ирана в норвежском посольстве страны.

Дочь Пера Сандберга, Шарлотта Сандберг (Charlotte Sandberg), поведала каналу TV 2 о том, что отец предпочёл не информировать Канцелярию премьер-министра о поездке, дабы скрыть свои планы от жены Лине Мириам Сандберг (Line Miriam Sandberg), проживающей отдельно и работающей госсекретарём в Министерстве здравоохранения.

Следующие дни премьер-министр Эрна Сульберг и Сандберг проведут в поиске ответов на вопросы от оппозиции. Среди вопросов:

  • Какая именно информация могла просочиться из его телефона?
  • Какие именно последствия ждут Сандберга? Доверяет ли Сульберг ему?
  • Были ли аналогичные нарушения правил в других министерствах?

Сандберг также отказался от переговоров с полицейской службой безопасности по поводу поездок в страны с высоким уровнем риска – Россию и Китай.

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