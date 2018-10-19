Эрна Сульберг готова пересмотреть закон об абортах

Перед Народной христианской партией открывается историческая возможность. Эрна держит двери открытыми.

Автор статьи: журналист William Fuglset и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Эрна Сульберг (Erna Solberg) сообщила о готовности внести изменения в закон об абортах, если Народная христианская партия (Kristelig Folkeparti, KrF) решит примкнуть к нынешнему правительству.

Лидер Консервативной партии (Høyre) готова поддержать запрет на так называемый аборт при двойне, когда удаляется один из зародышей, но в то же время открыта к изменениям в законе, дающим право на аборт в тех случаях, когда ребёнок может родиться с серьёзным заболеванием, например, с синдромом Дауна.

Эта тема является наиболее важной в политической программе Народной христианской партии, и премьер-министр Сульберг (Консервативная партия) открыто заявила, что у партии появилась возможность отчётливо сформулировать свою позицию по вопросам, которые одинакового значимы для обеих партий.

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Заместитель лидера Народной христианской партии Хелль Инголф Рупстад (Kjell Ingolf Ropstad) говорит, что у партии появилась уникальная возможность представить введение запрета на аборты после 12 недели беременности как своё основное требование, независимо от того, с кем именно KrF будет ввести переговоры 2 ноября, когда на съезде партии будет решаться её дальнейшее политическое направление.

Рупстад также подчеркнул, что действующий сегодня закон, разрешающий делать аборт на 18-й неделе, а в особенных случаях даже на 21-й неделе, если, например, ребёнок болен синдромом Дауна, является неприемлемым.

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