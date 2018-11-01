Неловкий приговор за незаконный налог на имущество

Руководство городского совета Осло заработало 266 млн. крон посредством незаконного налога на имущество в 2016 году. Теперь коммуне придётся вернуть деньги.

Блог главного редактора газеты Nettavisen Гюннара Ставрума (Gunnar Stavrum)

Введение налога на имущество являлось главной задачей политической программы «красно-зелёного» городского совета (сотрудничество между Рабочей партией, Левой социалистической партией и Партией центристов), выбранного в 2015-м году. Введённый в спешке лидером городского совета Раймондом Йохансеном налог принёс 266 млн. крон за счёт частных домовладельцев.

Апелляционный суд посчитал поспешное решение лидера совета незаконным. Теперь коммуне Осло придётся заплатить 1,9 млн. крон в качестве судебных издержек, в частности Союзу домовладельцев.

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В первую очередь в судебном процессе приняли участие налогоплательщики, которые теперь получат деньги обратно. Те, кто не принял участие в судебном разбирательстве, не получат ничего, если руководство города Осло не предпримет нужные меры.

Позорным оказался приговор суда ещё и потому, что руководство городского совета проигнорировало предупреждение о негативных юридических последствиях поспешности решения.

В добавок ко всему коммуна Осло обложила налогом на имущество на четыре месяца позже положенного срока.

В похожем случае, произошедшем в коммуне Мидтре Гёулдал (Midtre Gauldal), омбудсман обязал коммуну возместить налогоплательщикам незаконно изъятые деньги вне зависимости от того, обратились ли они в суд или нет.

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