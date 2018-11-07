Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Общественности стали доступны налоговые списки

Sist oppdatert:

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

В среду 07.11.2018 в 7:00 общественности стали доступны налоговые списки за 2017 год. Желающие могут посмотреть, сколько зарабатывает сосед, коллега или шеф.

Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg

Пройдя по ссылке официального сайта налогового ведомства и воспользовавшись поиском, можно найти информацию о запрашиваемом человеке (максимум 500 за месяц).

Помните, что числа, предоставленные налоговой, показывают не реальную заработную плату или рыночную стоимость активов, но исчисленный налог и чистый доход после вычета налогов, но без учёта специальных пособий и налогооблагаемого состояния.

Благодаря новым правилам, введённым в 2014-м году, можно видеть информацию о том, кто запрашивал Вас в поиске: имя, дата рождения, почтовый индекс и почтовое отделение. Возрастное ограничение для осуществления поиска – 16 лет.

Список тех, кто запрашивал информацию о Вас, обновляется один раз в час. Можно искать информацию вплоть до 500 человек за один календарный месяц.

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Налоговое ведомство сообщило о том, что у людей со временем проявляется меньше интереса к информации о доходах и состоянии других.

Налоговые списки не содержат:

  • Информацию о человеке, чей адрес не зарегистрирован в государственном регистре населения (Folkeregisteret)
  • информацию о человеке, которая может нарушить деловые отношения
  • информацию о человеке, если на момент учёта годового дохода ему было 17 лет или меньше 17-ти лет
  • информацию о человеке без постоянного места жительства
  • информацию об умершем человеке

Читать статью по-норвежски

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere