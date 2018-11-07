В среду 07.11.2018 в 7:00 общественности стали доступны налоговые списки за 2017 год. Желающие могут посмотреть, сколько зарабатывает сосед, коллега или шеф.

Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg

Пройдя по ссылке официального сайта налогового ведомства и воспользовавшись поиском, можно найти информацию о запрашиваемом человеке (максимум 500 за месяц).

Помните, что числа, предоставленные налоговой, показывают не реальную заработную плату или рыночную стоимость активов, но исчисленный налог и чистый доход после вычета налогов, но без учёта специальных пособий и налогооблагаемого состояния.

Благодаря новым правилам, введённым в 2014-м году, можно видеть информацию о том, кто запрашивал Вас в поиске: имя, дата рождения, почтовый индекс и почтовое отделение. Возрастное ограничение для осуществления поиска – 16 лет.

Список тех, кто запрашивал информацию о Вас, обновляется один раз в час. Можно искать информацию вплоть до 500 человек за один календарный месяц.

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Налоговое ведомство сообщило о том, что у людей со временем проявляется меньше интереса к информации о доходах и состоянии других.

Налоговые списки не содержат:

Информацию о человеке, чей адрес не зарегистрирован в государственном регистре населения (Folkeregisteret)

информацию о человеке, которая может нарушить деловые отношения

информацию о человеке, если на момент учёта годового дохода ему было 17 лет или меньше 17-ти лет

информацию о человеке без постоянного места жительства

информацию об умершем человеке

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