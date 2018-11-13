Предлагают уменьшить беспошлинные квоты

Признаются, что уменьшение беспошлинных квот может привести к существенному увеличению расходов на авиаперелёты.

Автор статьи: журналист Magnus Blaker

До начала выходных Народная христианская партия (KrF) предложила в рамках альтернативного бюджета существенно увеличить налоги и пошлины для финансирования крупных государственных расходов.

Так, Народная христианская партия предлагает сократить вдвое квоту на табак и в то же время возобновить возможность обмена табачной квоты на алкоголь.

Авиакомпания Avinor в основном финансируется посредством доходов, поступающих от продажи беспошлинных товаров в аэропортах. Доход в шесть миллиардов крон, поступающий за счёт аренды, составляет половину общих доходов авиакомпании. Потому изменения безналоговой схемы обещают существенно отразиться на прибыли концерна.

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Представитель Народной христианской партии, ответственный за вопросы сферы транспортной политики, считает, что авиакомпания сама несёт ответственность за сохранение своих доходов. При этом партия также желает увеличить пассажирский сбор на 300 крон для перелётов вне европейской зоны.

Travel Retail Norway – компания, арендующая место в аэропорту для своих магазинов, где можно купить беспошлинные товары – является главным источником доходов для Avinor. Представитель авиакомпании Хокун Дагестад (Haakon Dagestad) напоминает политикам, что изменение безналоговой системы только поспособствует тому, что норвежцы будут совершать больше покупок в Швеции и Дании, что создаст проблемы, поскольку беспошлинная система является главным источником финансирования норвежской авиации.

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