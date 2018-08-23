Здесь можно купить жильё в пределах 1 000 000 норвежских крон

В губернии Оппланн и Эуст-Агдер можно найти жильё на продажу по самым доступным ценам.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

В июле продолжался рост цен на объекты жилой недвижимости, и на сегодняшний момент в среднем нужно потратить 3,1 млн. крон на покупку жилья в Норвегии.

За жильё своей мечты многие готовы заплатить большие суммы, но всё ещё есть возможность найти жилые объекты в пределах 1 млн. крон.

Осло и Оппланн

В категории частных жилых домов на рынке Осло представлены самые дорогие варианты. Один квадратный метр стоит 59 796 крон. Самый дешёвый вариант можно найти в губернии Оппланн (Oppland), где один квадратный метр стоит 18 563 кроны, согласно информации, предоставленной Центральным статистическим бюро.

На сайте Finn.no было выложено объявление о продаже дома площадью 102 квадратных метра с участком земли 1536 квадратных метров за 890 000 крон. Дом был построен в 1955-м году неподалёку от западной части озера Раннсфьорден (Randsfjorden) в коммуне Сённре-Ланн (Søndre Land), что в губернии Оппланн. В течение всего одной недели цену сократили до 790 000 крон, сообщает риелтор Гайр Хаймдал, представляющий риелторскую фирму Хаймдал и партнёры (Heimdahl & Partnere). Хаймдал также заострил внимание на том, что в этом районе нет большого потока покупателей.

Дом около озера Раннсфьорден (Randsfjorden), который был выставлен на продажу за 790 000 норвежских крон.

По словам риелтора, жильё, стоящее менее одного миллиона крон, всегда имеет какие-нибудь проблемы. Не стал и исключением и этот выставленный на продажу дом, в котором ванная комната находится в подвальном помещении. Не всем придётся это по вкусу, но это не требует принятия немедленных мер.

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Вид на реку Гюдбрандсдалслоген (Gudbrandsdalslågen)

В районе коммуны Оппланн (Oppland) также можно найти отдельный дом стоимостью 490 000 крон с видом на реку Гюдбрандсдалслоген (Gudbrandsdalslågen). Построенный в 1967-м году дом с жилой площадью 44 квадратных метра и с прилагающимся участком земли площадью 4491 квадратных метра расположен в одном километре от поселения Треттен (Tretten) и в 30-ти километрах от Лиллехаммера (Lillehammer).

Дом, выставленный на продажу за 490 000 крон. Находится около реки Гюдбрандсдалслоген (Gudbrandsdalslågen).

Дом с тремя спальнями, жилой площадью в 116 квадратных метров и участком земли площадью 1001 квадратный метр продаётся за 690 000 крон в коммуне Ерстад губернии Эуст-Агдер. Жильё построено в 1870-м году и имеет несколько пристроек 1940 и 1950 года. К дому также прилагается гараж/мастерская и два места для парковки в общественном гараже.

Риелтор сообщил газете, что дом требует ремонта, но добавляет, что жилищная постройка находится в районе с хорошими условиями для охоты и активного отдыха на природе.

Хотите купить жильё, бывшее в употреблении? Ниже представлен список средних цен на жильё (норвежская крона) за один квадратный метр жилого помещения (второй квартал 2018-го года). Слева находится список губерний:

Осло (59 796)

Акерсхюс (36 966)

Хордаланн (26 805)

Бюскеруд (26 292)

Вестфолд (26 263)

Эстфолд (24 173)

Трумс-Ромса (23 975)

Рогаланн (23 703)

Трёнделаг (22 476)

Нурдалан (20 878)

Вест-Агдер (20 422)

Эуст-Агдер (20 104)

Финнмарк (19 944)

Согн-ог-Фьюране (19 393)

Мёре-ог-Румсдал (18 937)

Телемарк (18 823)

Хедмарк (18 606)

Оппланн (18 563)

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