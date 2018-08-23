Здесь можно купить жильё в пределах 1 000 000 норвежских крон
Promotion med annonselenker
Trendalarm: Nå skal du tenke helt nytt
Автор статьи: журналист Trond Lepperød
В июле продолжался рост цен на объекты жилой недвижимости, и на сегодняшний момент в среднем нужно потратить 3,1 млн. крон на покупку жилья в Норвегии.
За жильё своей мечты многие готовы заплатить большие суммы, но всё ещё есть возможность найти жилые объекты в пределах 1 млн. крон.
Осло и Оппланн
В категории частных жилых домов на рынке Осло представлены самые дорогие варианты. Один квадратный метр стоит 59 796 крон. Самый дешёвый вариант можно найти в губернии Оппланн (Oppland), где один квадратный метр стоит 18 563 кроны, согласно информации, предоставленной Центральным статистическим бюро.
На сайте Finn.no было выложено объявление о продаже дома площадью 102 квадратных метра с участком земли 1536 квадратных метров за 890 000 крон. Дом был построен в 1955-м году неподалёку от западной части озера Раннсфьорден (Randsfjorden) в коммуне Сённре-Ланн (Søndre Land), что в губернии Оппланн. В течение всего одной недели цену сократили до 790 000 крон, сообщает риелтор Гайр Хаймдал, представляющий риелторскую фирму Хаймдал и партнёры (Heimdahl & Partnere). Хаймдал также заострил внимание на том, что в этом районе нет большого потока покупателей.
По словам риелтора, жильё, стоящее менее одного миллиона крон, всегда имеет какие-нибудь проблемы. Не стал и исключением и этот выставленный на продажу дом, в котором ванная комната находится в подвальном помещении. Не всем придётся это по вкусу, но это не требует принятия немедленных мер.
Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке
Вид на реку Гюдбрандсдалслоген (Gudbrandsdalslågen)
В районе коммуны Оппланн (Oppland) также можно найти отдельный дом стоимостью 490 000 крон с видом на реку Гюдбрандсдалслоген (Gudbrandsdalslågen). Построенный в 1967-м году дом с жилой площадью 44 квадратных метра и с прилагающимся участком земли площадью 4491 квадратных метра расположен в одном километре от поселения Треттен (Tretten) и в 30-ти километрах от Лиллехаммера (Lillehammer).
Дом с тремя спальнями, жилой площадью в 116 квадратных метров и участком земли площадью 1001 квадратный метр продаётся за 690 000 крон в коммуне Ерстад губернии Эуст-Агдер. Жильё построено в 1870-м году и имеет несколько пристроек 1940 и 1950 года. К дому также прилагается гараж/мастерская и два места для парковки в общественном гараже.
Риелтор сообщил газете, что дом требует ремонта, но добавляет, что жилищная постройка находится в районе с хорошими условиями для охоты и активного отдыха на природе.
Хотите купить жильё, бывшее в употреблении? Ниже представлен список средних цен на жильё (норвежская крона) за один квадратный метр жилого помещения (второй квартал 2018-го года). Слева находится список губерний:
Осло (59 796)
Акерсхюс (36 966)
Хордаланн (26 805)
Бюскеруд (26 292)
Вестфолд (26 263)
Эстфолд (24 173)
Трумс-Ромса (23 975)
Рогаланн (23 703)
Трёнделаг (22 476)
Нурдалан (20 878)
Вест-Агдер (20 422)
Эуст-Агдер (20 104)
Финнмарк (19 944)
Согн-ог-Фьюране (19 393)
Мёре-ог-Румсдал (18 937)
Телемарк (18 823)
Хедмарк (18 606)
Оппланн (18 563)
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!