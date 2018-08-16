Сульберг грозит увеличением рабочей недели до 43 часов

Счёт за сокращение налогов отправят трудящимся. Рабочая партия и Норвежская конфедерация профсоюзов резко отреагировали на предложение Сульберг.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Во вторник премьер-министр Эрна Сульберг предупредила, что для сохранения государства благосостояния потребуется увеличение рабочей недели до 43 часов, если не удастся увеличить количество трудящихся.

По её словам, альтернативной мерой может стать сокращение государственного бюджета и выплат социальных пособий. «Пока работа является ядром государства благосостояния и финансирования нашего общества, рабочее время будет важным фактором в будущем», – говорит премьер-министр.

Лидер Норвежской ассоциации профсоюзов (LO) Ханс-Кристиан Габриельсен (Hans-Christian Gabrielsen) шокирован намерением Сульберг. «Сначала они делают подарок самым богатым, сокращая налоги, затем говорят простым людям, что они должны больше работать и получать меньше социальных пособий», – говорит он.

Лидер Рабочей партии Арильд Гранде (Arild Grande), ответственный за вопросы рабочей сферы, также выразил своё недоумение, считая, что посредством сокращения налогов правительство подарило богатым 25 миллиардов крон и выслало счёт за сокращение налогов простым норвежским рабочим.

Гранде винит правительство в ослаблении рабочей сферы и создании проблем для финансирования системы социального обеспечения.

Во время пресс-конференции премьер-министр Сульберг подчеркнула, что главная задача правительства состоит в увеличении числа людей, активно участвующих в рабочей жизни. Если уровень трудовой занятости останется неизменным, правительству придётся увеличить рабочую неделю до 43 часов, предупреждает Сульберг.

В противном случае будущий сценарий предопределён: резкое увеличение числа пожилых и пенсионеров, ослабление нефтяной и газовой промышленности, что создаст, в свою очередь, серьёзные испытания для системы социального обеспечения.

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Сульберг также поспешила отметить, что введение 6-ти часового рабочего дня неблагоприятно отразится на государстве всеобщего благосостояния.

За 6-ти часовой рабочий день голосовали Левая социалистическая партия (SV), Норвежская экологическая партия (MDG) и партия «Красных» (Rødt). Норвежская конфедерация профсоюзов также приняла требование введения различных форм сокращения рабочего времени, в том числе и введение 6-ти часового рабочего дня.

Рабочая партия также начала рассматривать возможность введения такой альтернативы. Сульберг также рассматривает возможности включения в рабочую сферу большего количества социальных групп, среди которых иммигранты и женщины.

Помимо этого Сульберг выразила желание поддержать государственные компании, предоставляющие рабочие места тем, кто не может работать полный рабочий день.

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