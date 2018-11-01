Пункты оплаты дорожной пошлины могут заменить GPS-технологией

Если Народная христианская партия добьётся смены правительства, пункты оплаты дорожных пошлин могут заменить на GPS-технологии.

Автор статьи: журналист Aslak Bodahl /ANB

Обычный на сегодняшний день способ оплаты дорожной пошлины могут заменить на технологии, основанные на GPS, которые будут регистрировать сколько раз и как далеко ездит водитель транспортного средства.

Идею поддержала Партия центристов (Sp) и Консервативная партия (Høyre), потому велики шансы того, что предложение получит поддержку большинства в норвежском парламенте. Однако Партия прогресса как партия, входящая в правительство, может воспрепятствовать достижению консенсуса, если Народная христианская партия (KrF) не выберет совместную работу с партиями правого толка и решит выдвинуть лидера Рабочей партии Йонаса Гара Стёре в качестве кандидата на пост премьер-министра Норвегии.

Принцип этой технологии основывается на том, что в транспортное средство помещается электронный чип, который обменивается данными со спутником в космосе и регистрирует проделанный путь.

По мнению политиков Рабочей партии (Ap), такая технология поможет наиболее точно определять размер дорожных пошлин в зависимости от времени суток, места проезда транспортного средства и его типа.

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Партии, желающие поддержать идею, также намерены ввести своеобразных налог на дороги, которые ещё не построены или находятся в процессе строительства. Это вызывает беспокойство у Партии прогресса (FrP), считающей такой налог несправедливым. По мнению членов партии, особенно это навредит отдалённым районам, которые таким образом будут вынуждены финансировать инфраструктуру в больших городах без выгоды для себя.

Партия прогресса особенно выступает против определения размера пошлин в зависимости от вида транспорта или времени суток. Более старые автомобили, которые загрязняют окружающую среду больше всего, в основном принадлежат семьям с маленькими детьми или молодёжи, у которых в большинстве случаев самый низкий уровень дохода.

Партия прогресса также продолжает бороться за уменьшение размера дорожных пошлин, но, по словам представителей партии, им так и не удалось получить поддержку большинства в Стортинге (норвежский парламент) за введение изменений.

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