Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Пункты оплаты дорожной пошлины могут заменить GPS-технологией

Foto: Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix/ANB
Sist oppdatert:

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Если Народная христианская партия добьётся смены правительства, пункты оплаты дорожных пошлин могут заменить на GPS-технологии.

Автор статьи: журналист Aslak Bodahl /ANB

Обычный на сегодняшний день способ оплаты дорожной пошлины могут заменить на технологии, основанные на GPS, которые будут регистрировать сколько раз и как далеко ездит водитель транспортного средства.

Идею поддержала Партия центристов (Sp) и Консервативная партия (Høyre), потому велики шансы того, что предложение получит поддержку большинства в норвежском парламенте. Однако Партия прогресса как партия, входящая в правительство, может воспрепятствовать достижению консенсуса, если Народная христианская партия (KrF) не выберет совместную работу с партиями правого толка и решит выдвинуть лидера Рабочей партии Йонаса Гара Стёре в качестве кандидата на пост премьер-министра Норвегии.  

Принцип этой технологии основывается на том, что в транспортное средство помещается электронный чип, который обменивается данными со спутником в космосе и регистрирует проделанный путь.

По мнению политиков Рабочей партии (Ap), такая технология поможет наиболее точно определять размер дорожных пошлин в зависимости от времени суток, места проезда транспортного средства и его типа.

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Партии, желающие поддержать идею, также намерены ввести своеобразных налог на дороги, которые ещё не построены или находятся в процессе строительства. Это вызывает беспокойство у Партии прогресса (FrP), считающей такой налог несправедливым. По мнению членов партии, особенно это навредит отдалённым районам, которые таким образом будут вынуждены финансировать инфраструктуру в больших городах без выгоды для себя.

Партия прогресса особенно выступает против определения размера пошлин в зависимости от вида транспорта или времени суток. Более старые автомобили, которые загрязняют окружающую среду больше всего, в основном принадлежат семьям с маленькими детьми или молодёжи, у которых в большинстве случаев самый низкий уровень дохода.

Партия прогресса также продолжает бороться за уменьшение размера дорожных пошлин, но, по словам представителей партии, им так и не удалось получить поддержку большинства в Стортинге (норвежский парламент) за введение изменений.

Читать статью по-норвежски

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere