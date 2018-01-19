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Foto: Arkivfoto: Nettavisen

Мистический ряд смертей кошек в Бергене

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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За последнее время в Бергене несколько кошек внезапно оказались тяжелобольными.

Сотрудники ветеринарной клиники Anicura района Нурдос (Nordås) в Бергене серьёзно обеспокоены. За последнее время несколько кошек внезапно оказались тяжелобольными.

Всё началось 10 дней назад, когда владелец кошки обратился в клинику с просьбой помочь питомцу, у которого внезапно появилась дрожь, проблемы с движением и сознанием. Вскоре после этого животное пришлось усыпить.

Позже с похожими симптомами в клинику был доставлен ещё один кот. По мнению ветеринаров, что-то повлияло на нервную систему и мозг животного, но после нескольких медицинских процедур его состояние заметно улучшилось. Кот был отправлен домой на радость хозяевам.

Несколько часов спустя история повторилась с другой кошкой: нервный тик на морде животного, непереносимость звуков и света, нарушение координации движений. Этого пациента ветеринарной клиники усыпили.

Все три кошки находились в районе Титлестад (Titlestad) на юге Бергена.

Сотрудники клиники считают возможным, что кто-то отравил бедных животных, но достоверно ничего неизвестно о причине произошедшего. Версию отравления крысиным ядом отклонили.

"Если у вашей кошки проявляются подобные симптомы, это может быть признаком серьёзного заболевания. В таком случае срочно обратитесь к ветеринару", – предупреждает ветеринар Хенриетте Ронгвед (Henriette Rongved).

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Gunnar Stavrum
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