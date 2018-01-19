Мистический ряд смертей кошек в Бергене
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Сотрудники ветеринарной клиники Anicura района Нурдос (Nordås) в Бергене серьёзно обеспокоены. За последнее время несколько кошек внезапно оказались тяжелобольными.
Всё началось 10 дней назад, когда владелец кошки обратился в клинику с просьбой помочь питомцу, у которого внезапно появилась дрожь, проблемы с движением и сознанием. Вскоре после этого животное пришлось усыпить.
Позже с похожими симптомами в клинику был доставлен ещё один кот. По мнению ветеринаров, что-то повлияло на нервную систему и мозг животного, но после нескольких медицинских процедур его состояние заметно улучшилось. Кот был отправлен домой на радость хозяевам.
Несколько часов спустя история повторилась с другой кошкой: нервный тик на морде животного, непереносимость звуков и света, нарушение координации движений. Этого пациента ветеринарной клиники усыпили.
Все три кошки находились в районе Титлестад (Titlestad) на юге Бергена.
Сотрудники клиники считают возможным, что кто-то отравил бедных животных, но достоверно ничего неизвестно о причине произошедшего. Версию отравления крысиным ядом отклонили.
"Если у вашей кошки проявляются подобные симптомы, это может быть признаком серьёзного заболевания. В таком случае срочно обратитесь к ветеринару", – предупреждает ветеринар Хенриетте Ронгвед (Henriette Rongved).
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