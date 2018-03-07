Рекордно низкий уровень рождаемости в Норвегии

В 2017-м году в Норвегии появилось на свет 56 000 детей. На одну мать пришлось 1,62 ребёнка – рекордно низкий уровень рождаемости.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Число новорожденных в прошлом году стало на 2 300 меньше по сравнению с позапрошлым годом.

В целом уровень рождаемости снижается с каждым годом, начиная с 2009-го, когда было зарегистрировано 62 000 новорожденных. Коэффициент рождаемости скатился с 1,71 ребёнка на одну мать до 1,61.

Среди 56 000 детей, рождённых в прошлом году, 11 200 (20 процентов) появились на свет за пределами Норвегии.

Представитель Центрального статистического бюро Норвегии (SSB) Эспен Андерссен (Espen Anderssen) говорит, что рекордно низкая рождаемость также наблюдалась в 70-х. Коэффициент рождаемости понизился с 2,13 до 1,98 в период с 1974 до 1975 года.

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Андерссен также подчеркнул, что согласно сложившемуся тренду, рождаемость понижается среди женщин 20-ти лет и повышается среди женщин 30-ти лет.

За последние годы самый высокий уровень рождаемости наблюдался только в губернии Ругаланн. Там коэффициент рождаемости составил 1,82 в 2017-м году. В тот же период самый низкий коэффициент рождаемости был зарегистрирован в столице Норвегии – городе Осло. Однако в 80-х уровень рождаемости в Осло был ещё ниже – 1,34 ребёнка на одну женщину.

Всё больше женщин также решают становиться мамой позднее. 29,3 года – средний возраст женщины, родившей первого ребёнка. 30 лет назад женщины рожали первого ребёнка в среднем в 25 лет.

В 2017-м средней возраст мужчин, становящихся отцами впервые, составил 31,7.

В 2017-м году было зарегистрировано 139 мертворожденных – самый низкий показатель за всю историю Норвегии.

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