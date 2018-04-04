Бьорндален покидает большой спорт

Знаменитый 44-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален подтвердил свой уход из большого спорта во время пресс-конференции в родном городе Симостранда.

Авторы статьи: журналисты Simen Lønning и Egil Sande

Во время пресс-конференции спортсмен признался, что пережил три эпизода мерцательной аритмии за последний спортивный сезон.

По его словам, этот недуг встречается довольно часто среди лучших спортсменов, но не является опасным для жизни. Тем не менее Бьорндален заявил, что нынешний спортивный сезон станет для него последним.

За последние годы многое изменилось в жизни спортсмена. В октябре 2016-го года у него родилась дочь Ксения от белорусской биатлонистки Дарьи Домрачёвой, которая является его женой.

«Мне не так часто удаётся видеться со своей семьёй, – сетует спортсмен. – Большой спорт требует жертв, но семья всегда была якорем моей жизни».

Бьорндален не представил Норвегию на Олимпийских играх в этом году, но получил предложение выступить за Белоруссию, от которого спортсмен отказался: «Я – норвежец и всегда хотел выступать только за Норвегию».

Знаменитый биатлонист надеялся на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, но из-за плохих результатов не сумел попасть в сборную Норвегии. Но спортсмену есть чем гордиться. Бьорндален сумел развить свою карьеру от пионера в спорте до многократного чемпиона, дебютировав на Кубке мира по биатлону весной 1993-го года.

Бьорндален поздравляет свою жену Дарью Домрачёву с серебряной медалью на играх в Пхенчхане.

За всю карьеру он выиграл 45 медалей, участвуя в чемпионатах мира. Никто другой не смог добиться таких же результатов. Участвуя в зимних Олимпийских играх, спортсмен сумел выиграть в общей сложности 13 медалей, 8 из которых золотые. Только Марит Бьёрген (Marit Bjørgen) может похвастаться большим количеством медалей, заработанных на Олимпиадах – 15 штук.

Бьорндален также отличился как лыжный гонщик.

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