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Лидер партии «Красных» Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes).
Лидер партии «Красных» Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes). Foto: Brage Aronsen

Коммунисты, которые отказываются называть себя коммунистами

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Представители партии «Красных» желают создать коммунистическое общество, но отказываются называть себя коммунистами.

Автор блога: главный редактор газеты Nettavisen Gunnar Stavrum

Газета NTB на прошлой неделе выпустила хронику новостей, где партию «Красных» (Rødt) окрестили «коммунистами». Ответственный за связи с общественностью и представитель партии Ивар Астебёль (Ivar Aastebøl) возмутился.

После инцидента газета приняла решение убрать отсылку к коммунизму.

Представители партии «Красных» желают создать коммунистическое общество, но отказывается называть себя коммунистами. Но такая тенденция наблюдается во всех рабочих коммунистических партиях (марксизм-ленинизм).

Согласно своей партийной программе, партия «Красных» желает провести так называемую «демократическую революцию», что противоположно вооружённому восстанию. Но какое именно общество желает создать партия?

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Программа партии базируется на марксистской теории, говорящей о захвате власти посредством революции и постепенной трансформации общества до того момента, когда отсутствует угнетение, деление на социальные классы и стираются границы между руководителями и теми, кем руководят.

Карл Маркс давно умер, но его идеи живут и по сей день, являясь вдохновением для партии «Красных», чей рейтинг балансирует на уровне 4-х процентов, что меньше допустимого процента для входа в состав норвежского парламента.

Однако партия не ограничивается идеей о коммунистическом норвежском обществе, заявляя о желании создания альянса с международными единоверцами: «Партия «Красных» желает развивать контакт с рабочим классом и революционерами из других стран, а также поддержать попытки проведения революции и строительства социализма в местных условиях, при этом тщательно оценивая тех, кто называет себя революционерами или социалистами».

Вывод: представители партии «Красных» желают внести свою лепту в создание коммунистического общества в Норвегии и за рубежом. При этом отказываются называть себя коммунистами.

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