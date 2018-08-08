Мусульманин отказался пожимать руку коллеге-женщине

Временный работник-мусульманин не получил продление рабочего контракта после того, как он отказался пожимать руку коллеге-женщине.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Согласно газете Dagbladet, 40-ний мужчина, исповедующий Ислам, подал жалобу на школу и Норвежское управление труда и социального обеспечения (NAV) за дискриминацию после того, как руководство школы, в которой мужчина работал в качестве учителя и ассистента, отказалось продлевать с ним контракт.

Предыдущий ректор школы Бенте Алфхейм (Bente Alfheim) хорошо помнит эту историю, признаваясь, что эту тему поднимали несколько раз. Она поведала, что к ней неоднократно поступали жалобы от коллег-женщин, которые чувствовали себя оскорблёнными, потому что мужчина отказывался пожимать им руку.

Член городского совета Раймонд Йохансен (Raymond Johansen, Рабочая партия) поддержал решение школы не продлевать контракт с мужчиной. Йохансен заявил, что коммуна Осло не будет способствовать практике отказа от рукопожатий с женщинами по религиозным убеждениям.

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Комитет по борьбе с дискриминацией сообщил газете Dagsavisen, что жалобы будут рассмотрены в октябре этого года, а вынесение окончательного решения по делу ожидается в ноябре.

Случай, однако, не уникален. В апреле высший апелляционный суд Франции решил отказать мусульманской женщине в предоставлении французского паспорта после того, как она отказалась пожимать руку двум государственным служащим Франции во время церемонии получения гражданства.

Власти подчеркнули, что этот случай стал доказательством того, что женщина «не была интегрирована во французское общество». Это одно из оснований, которое власти по закону используют для того, чтобы отказать в выдаче гражданства лицам, состоящим в брачных узах с гражданином Франции.

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