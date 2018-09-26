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Наводнение и оползни в Западной Норвегии

Житель Бергена Эрик Берса, проснувшись, обнаружил, что его дом затопило.
Житель Бергена Эрик Берса, проснувшись, обнаружил, что его дом затопило. Foto: Фото: Eirik Hagesæter (Bergensavisen)

Oversetter: Ksenia Hinderson
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Сильные ливни увенчались наводнением и оползнями. За ночь затопило догори, квартиры, гаражи и подвалы некоторых жителей Западной Норвегии.

Автор статьи: журналисты Mads René Trellevik, Marie Skarpaas Karlsen, Eirik Hagesæther, Trond Lepperød и NTB

Сильные ливни создали проблемы в нескольких районах Западной Норвегии (Vestlandet).

Так, в Бергене в ночь на среду начали поступать сообщения от шокированных жителей, в чьи дома и квартиры просочилась вода и гравий, нанеся существенный вред жилью. Некоторые сообщили о затопленных гаражах и подвалах.

Полиции пришлось закрыть несколько дорог из-за камней, перекрывших путь в результате оползня.

Жителей двух домов в районе Рифилке (Ryfylke) пришлось эвакуировать в среду из-за угрозы для их жизни, которое представляло огромное количество воды.

В 10:26 полицейское подразделение западного района сообщило об оползне в губернии Хордаланн (Hordaland), который прошёлся по проезжей части, прихватив с собой автомобиль, который потом обнаружили в морской воде. Полиция поспешила сообщить, что в автомобиле никого не было.

К счастью, никто не пропал без вести, и не поступило сообщений о зданиях, которые могли быть унесены оползнем. 

Из-за оползней или угрозы возникновения оползня перекрыли несколько трасс: трассу 15 возле поселения Оппстрин (Oppstryn), трассу 13, Е134 в коммуне Этне (Etne), трассу возле поселения Тисварвог (Tysværvåg) в коммуне Ругаланн, Е39 возле района Каланн (Kaland), что в Бергене. Трассу 616 перекрыли из-за и оползней и камней на дороге, которые могут причинить вред проезжающим автомобилям.

Норвежское управление дорог общественного пользования (Statens vegvesen) сообщило о том, что наибольшие проблемы возникли на трассах E39 между Хордвиком (Hordvik) и Хильще (Hylkje), на трассе E16 около водоёма Каландсватнет (Kalandsvatnet) и на трассе E16 Фьёсангер (Fjøsanger) в направлении к центру Бергена.

Читать статью по-норвежски:

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