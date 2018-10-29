Норвежские морпехи признаны лучшими в мире

Пожалуй, самые известные элитные войска прославили Командование морской пехоты Норвегии как самые лучшие войска специального назначения в мире.

Автор статьи: журналист Knut J. Støvne

Норвежские войска специального назначения признаны одними из лучших, хотя и во всевозможных неофициальных списках «лучших в мире» они появляются редко.

Они тренируются и проводят военные операции вместе с SAS и военно-морскими силами США «Морские котики» (Navy Seals), и, несмотря на небольшой состав и тот факт, что они представляют маленькое государство, норвежские морпехи признаны одними из лучших.

Упор на войска специального назначения – стратегическое направление военной политики Норвегии в области обороны страны.

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Войска специального назначения прежде всего используются в качестве ресурса для обеспечения национальной безопасности и защиты нации от терроризма. Кроме того, норвежские Силы специального назначения (Forsvarets spesialkommando (FSK)) и Командование морской пехоты (Marinejegerkommandoen (MJK)) участвовали в международных военных операциях в середине 90-х годов. В первую очередь на Балканах, потом в Афганистане с 2002 года.

Как норвежский спецназ, так и норвежские морпехи участвовали в операции «Анаконда» против сил террористической организации «Аль-Каида». Наряду со специальными оперативными силами из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Германии и Турции они участвовали в совместной группе специальных операций «Целевая группа K-BAR».

После норвежские войска специального назначения участвовали в операциях по ликвидированию ключевых фигур в террористической сетке Кабула и прилегающих к нему районах.

Не обошлось и без потерь. Война против Талибана в Афганистане унесла жизни десяти норвежских солдат. Двое из них представляли войска специального назначения. За свой вклад в борьбу с терроризмом в Афганистане семеро норвежцев удостоились Военного креста с мечом (военная награда). Шестеро из них представляли силы специального назначения.

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