На севере Норвегии наступает полярная ночь

Во вторник солнце пропадёт за горизонтом мыса Нурдскап.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

На севере Норвегии приближается полярная ночь. Во вторник в последний раз за этот год солнце опустится за горизонт на мысе Нурдскап (Nordkapp). Затем в последний раз в этом году светило увидят такие города, как Берлевог, Хаммерфест, Вардё, Алта, Трумсо, Карашок, Анденес, Бардуфосс, Харстад и Свольвер.

Многие называют это время цветной ночью, а не полярной, поскольку при хорошей погоде небо разливается причудливыми красками. Однако в самом крупном городе Северной Норвегии Будё (Bodø) полярная ночь не наступает, хотя и город лежит к северу от полярного круга – как раз в том месте, где проходит граница полярной ночи.

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Некоторые возразят, потому как солнце всё-таки пропадает с небосклона Будё на целый месяц, что главным образом происходит из-за гор, загораживающих солнечный свет.

А когда наступает лето, в Будё наряду с несколькими другими городами наблюдается полярный день, поскольку граница полярного дня лежит к югу от полярного круга.

Полярная ночь несёт с собой низкое давление и непогоду. Особенно это отразится на губерниях Трумс и Финнмарк, где будут наблюдаться снегопады с дождём, сообщают метеорологи.

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