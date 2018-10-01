Строительство нового метро Форнебю стоимостью 11 млрд. будет завершено в 2025

На постройку новой линии метро Форнебю из бюджета Осло будет выделено 852 млн. крон. Постройка должна начаться в 2020-м году.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

Новая линия метро Форнебю (Fornebu) протяжённостью 8 километров обойдётся в 11 млрд. крон. Если всё пойдёт гладко, строительство завершится в 2025-м году. План строительства, который большей частью финансируется из бюджета города Осло, является частью проекта «группа Осло 3» по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

В добавок к строительству новой линии метро на период с 2019 по 2022 год также запланирована модернизация трамвайной инфраструктуры, замена старых трамваев, внедрение нового оборудования для метро, планирование и регулировка нового центрального тоннеля для метро.

Первые приготовления к строительству должны будут завершиться в декабре, по словам директора новоиспечённой организации, ответственной за проект. Новая линия соединит центр района Форнебю с районом Маёрстюен (Majorstuen) через Лисакер (Lysaker) и Скёйен (Skøyen).

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Согласно плану, строительство должно занять четыре или пять лет. Однако, директор проекта предупреждает, что внезапно могут возникнуть обстоятельства, способные продлить время строительства.



Дизайн новых шести станций (Fornebu senter, Flytårnet, Arena, Lysaker, Vækerø og Skøyen) будет отбираться на конкурсной основе. Пять станций будут находиться в коммуне Барум (Bærum). Было получено около восемнадцати вариантов дизайна, три на каждую станцию. Работы участников конкурса, которые высылают свои предложения анонимно, показаны на выставке в Форнебю центре (Fornebu senter) (последний день выставки – суббота) и на официальной странице проекта в Фейсбуке.



Так может выглядеть станция Арена (Arena stasjon) в районе Форнебю (Fornebu).

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