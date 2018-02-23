Население Норвегии увеличилось вдвое за 118 лет
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Автор статьи: журналист Magnus Blaker
Численность населения: 5 295 600 человек. Об этом в пятницу сообщило Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB).
За один год население Норвегии увеличилось на 37 300 человек – самое незначительное увеличение численности с 2005-го года.
Прежде всего это связано с уменьшением потока иностранных граждан. Количество приезжих, имеющих гражданство в другой стране, возросло от 21 000 до 567 800 человек. Но увеличение их количества относительно слабое.
Если говорить об общей численности населения, то за 118 лет, начиная с 1900 года, численность населения увеличилась с 2,2 до 5,3 млн. человек. Таким образом, количество жителей Норвегии увеличилось на 138 процентов.
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Несмотря на увеличение численности, увеличение количества детей не наблюдается. В 1900 в Норвегии было зарегистрировано 338 900 детей до 6-ти лет. В 2018-м году – только 362 600.
Количество детей до 16 лет увеличилось на 21 процент, в то время как количество взрослых людей возрастом более 45 лет увеличилось на целых 337 процентов.
- 0-5 лет: увеличение на 7 процентов
- 6-12 лет: увеличение на 30 процентов
- 13-15 лет: увеличение на 33 процента
- 16-19 лет: увеличение на 55 процентов
- 20-44 лет: увеличение на 151 процент
- 45-66 лет: увеличение на 302 процента
- 67-79 лет: увеличение на 367 процентов
- 80+ лет: увеличение на 643 процента
Главным образом демографические изменения в Норвегии происходят за счёт увеличения продолжительности жизни, иммиграции и в среднем снижения рождаемости.
В 1900 в среднем на одну женщину приходилось 4,4 ребёнка. В 70-х годах количество детей составило 1,75 процентов на одну женщину.
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