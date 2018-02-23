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В Норвегии наблюдается значительное увеличение численности населения, но при этом количество детей практически не меняется.
В Норвегии наблюдается значительное увеличение численности населения, но при этом количество детей практически не меняется.

Население Норвегии увеличилось вдвое за 118 лет

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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При этом количество детей почти не изменилось. Обнародованы сенсационные данные о численности населения Норвегии.

Автор статьи: журналист Magnus Blaker

Численность населения: 5 295 600 человек. Об этом в пятницу сообщило Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB).

За один год население Норвегии увеличилось на 37 300 человек – самое незначительное увеличение численности с 2005-го года.

Прежде всего это связано с уменьшением потока иностранных граждан. Количество приезжих, имеющих гражданство в другой стране, возросло от 21 000 до 567 800 человек. Но увеличение их количества относительно слабое.

Если говорить об общей численности населения, то за 118 лет, начиная с 1900 года, численность населения увеличилась с 2,2 до 5,3 млн. человек. Таким образом, количество жителей Норвегии увеличилось на 138 процентов.

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Несмотря на увеличение численности, увеличение количества детей не наблюдается. В 1900 в Норвегии было зарегистрировано 338 900 детей до 6-ти лет. В 2018-м году – только 362 600.

Количество детей до 16 лет увеличилось на 21 процент, в то время как количество взрослых людей возрастом более 45 лет увеличилось на целых 337 процентов.

  • 0-5 лет: увеличение на 7 процентов
  • 6-12 лет: увеличение на 30 процентов
  • 13-15 лет: увеличение на 33 процента
  • 16-19 лет: увеличение на 55 процентов
  • 20-44 лет: увеличение на 151 процент
  • 45-66 лет: увеличение на 302 процента
  • 67-79 лет: увеличение на 367 процентов
  • 80+ лет: увеличение на 643 процента

Главным образом демографические изменения в Норвегии происходят за счёт увеличения продолжительности жизни, иммиграции и в среднем снижения рождаемости.

В 1900 в среднем на одну женщину приходилось 4,4 ребёнка. В 70-х годах количество детей составило 1,75 процентов на одну женщину.

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