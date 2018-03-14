Скандал вокруг поста Листхеуг на Facebook

Йонас Гар Стёре требует, чтобы премьер-министр приняла решение по поводу слов министра юстиции. Сульберг просит Рабочую партию взглянуть на себя со стороны.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро) и журналист Kjersti Westeng

В четверг большинство в Стортинге проголосовало против предложения Партии прогресса (Frp) и Консервативной партии (Høyre) о том, чтобы Министерство юстиции лишило иностранных боевиков норвежского гражданства до разбирательства в суде.

В пятницу министр юстиции поделилась фотографией на Facebook, на которой были изображены солдаты с закрытыми лицами. Надпись на изображении гласила: "Рабочая партия считает, что права террористов важнее безопасности нации. Нажми "Мне нравится" и поделись постом с другими".

Лидер Рабочей партии (Ap) Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre) возмутился больше всех по поводу поста министра. По мнению лидера партии, высказывания Сильви Листхеуг и премьер-министра по поводу борьбы с кибер-буллингом и оскорбительными комментариями ничего не значат.

Стёре попросил Сульберг, министра культуры Трине Скай Гранде (Левая либеральная партия) и госсекретаря Свайнунга Ротеватна (Левая либеральная партия) принять меры.

По мнению премьер-министра, задача государства – ставить интересы Норвегии превыше всего, но такая идея не получает большинство голосов в Стортинге. "Рабочей партии стоит проанализировать свои собственные действия", – сказала премьер-министр в ответ на возмущения Стёре.

Сульберг отказалась выступать в качестве арбитра в споре вокруг поста Листхеуг. Но подчеркнула, что Рабочая партия ни раз обвиняла Консервативную партию в содействии терроризму, что говорит о лицемерии лидера партии.

В своём письме источнику новостей Листхеуг заявила, что в наше время важно иметь необходимые средства для борьбы с террором для того, чтобы защитить свою страну. Министр призывает Рабочую партию изменить свою риторику, так чтобы эту идею поддержало большинство в Стортинге.

В связи с этим Листхеуг считает изъятие норвежских паспортов у иностранных боевиков важной задачей, следуя примеру других стран. "Рабочая партия должна серьёзно отнестись к иммиграционной политике", – говорит Сильви Листхеуг.

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