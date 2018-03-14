Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg) просит Рабочую партию (Ap) взглянуть на себя со стороны, имея в виду, что партия не раз резко высказывалась в адрес партий правого толка.
Премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg) просит Рабочую партию (Ap) взглянуть на себя со стороны, имея в виду, что партия не раз резко высказывалась в адрес партий правого толка. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Скандал вокруг поста Листхеуг на Facebook

Sist oppdatert:

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Йонас Гар Стёре требует, чтобы премьер-министр приняла решение по поводу слов министра юстиции. Сульберг просит Рабочую партию взглянуть на себя со стороны.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро) и журналист Kjersti Westeng

В четверг большинство в Стортинге проголосовало против предложения Партии прогресса (Frp) и Консервативной партии (Høyre) о том, чтобы Министерство юстиции лишило иностранных боевиков норвежского гражданства до разбирательства в суде.

В пятницу министр юстиции поделилась фотографией на Facebook, на которой были изображены солдаты с закрытыми лицами. Надпись на изображении гласила: "Рабочая партия считает, что права террористов важнее безопасности нации. Нажми "Мне нравится" и поделись постом с другими".

Лидер Рабочей партии (Ap) Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre) возмутился больше всех по поводу поста министра. По мнению лидера партии,  высказывания Сильви Листхеуг и премьер-министра по поводу борьбы с кибер-буллингом и оскорбительными комментариями ничего не значат.

Стёре попросил Сульберг, министра культуры Трине Скай Гранде (Левая либеральная партия) и госсекретаря Свайнунга Ротеватна (Левая либеральная партия) принять меры.

По мнению премьер-министра, задача государства – ставить интересы Норвегии превыше всего, но такая идея не получает большинство голосов в Стортинге. "Рабочей партии стоит проанализировать свои собственные действия", – сказала премьер-министр в ответ на возмущения Стёре.

Сульберг отказалась выступать в качестве арбитра в споре вокруг поста Листхеуг. Но подчеркнула, что Рабочая партия ни раз обвиняла Консервативную партию в содействии терроризму, что говорит о лицемерии лидера партии.

В своём письме источнику новостей Листхеуг заявила, что в наше время важно иметь необходимые средства для борьбы с террором для того, чтобы защитить свою страну. Министр призывает Рабочую партию изменить свою риторику, так чтобы эту идею поддержало большинство в Стортинге.

В связи с этим Листхеуг считает изъятие норвежских паспортов у иностранных боевиков важной задачей, следуя примеру других стран. "Рабочая партия должна серьёзно отнестись к иммиграционной политике", – говорит Сильви Листхеуг.

Читать статью по-норвежски

Страница Nettavisen по-русски на Facebook

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere