Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Левая либеральная партия предлагает пересмотреть предложение правительства по распределению бюджета и снизить налоги ещё больше.
Левая либеральная партия предлагает пересмотреть предложение правительства по распределению бюджета и снизить налоги ещё больше.

Левые либералы предлагают снизить налоги

Ksenia Hinderson
Tips meg

Снижение налогов коснётся большинства.

Норвежский телерадиовещательный канал NRK сообщает о том, что Левая либеральная партия (Venstre) предлагает снизить налоги в среднем на 3 000 крон для тех, чей ежегодный доход составляет 1 000 000 крон или меньше.

Согласно предложению от партии, те, кто зарабатывает от 250 000 до 400 000 крон в год, будут платить меньше налогов. Налогообложение повысится для тех, чей доход составляет более 1 000 000 крон.

Партия также предлагает сократить налог на заработную плату для молодых фирм с количеством работников менее пяти, дабы поддержать бизнес начинающих компаний.

2,8 млрд. крон общественному транспорту

В своём предложении по распределению бюджета партия хочет увеличить финансирование сферы общественного транспорта и велосипедных маршрутов на 2,8 млрд. крон.

Львиная доля финансирования, а именно 1,5 млрд. крон, должна пойти на эксплуатацию и техническое обслуживание железных дорог.

Также партия предлагает вложить 370 млн. крон на то, чтобы сделать общественный транспорт более выгодным и привлекательным для граждан.

370 млн. крон леволиберальные политики предлагают вложить в различные проекты для пешеходов и велосипедистов. Помимо этого партия планирует использовать 150 млн. крон на более быстрый переход к автотранспорту, производящему минимум выхлопов во время интенсивного дорожного движения. Ту же сумму хотят выделить на развитие отраслей, занимающихся разработкой возобновляемых видов топлива.

Партия потребует вложить дополнительные 310 млн. крон в промышленные проекты для улавливания и хранения углерода. Финансирование этой сферы было уменьшено правительством, согласно текущему бюджетному плану.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere