Левые либералы предлагают снизить налоги

Снижение налогов коснётся большинства.

Норвежский телерадиовещательный канал NRK сообщает о том, что Левая либеральная партия (Venstre) предлагает снизить налоги в среднем на 3 000 крон для тех, чей ежегодный доход составляет 1 000 000 крон или меньше.

Согласно предложению от партии, те, кто зарабатывает от 250 000 до 400 000 крон в год, будут платить меньше налогов. Налогообложение повысится для тех, чей доход составляет более 1 000 000 крон.

Партия также предлагает сократить налог на заработную плату для молодых фирм с количеством работников менее пяти, дабы поддержать бизнес начинающих компаний.

2,8 млрд. крон общественному транспорту

В своём предложении по распределению бюджета партия хочет увеличить финансирование сферы общественного транспорта и велосипедных маршрутов на 2,8 млрд. крон.

Львиная доля финансирования, а именно 1,5 млрд. крон, должна пойти на эксплуатацию и техническое обслуживание железных дорог.

Также партия предлагает вложить 370 млн. крон на то, чтобы сделать общественный транспорт более выгодным и привлекательным для граждан.

370 млн. крон леволиберальные политики предлагают вложить в различные проекты для пешеходов и велосипедистов. Помимо этого партия планирует использовать 150 млн. крон на более быстрый переход к автотранспорту, производящему минимум выхлопов во время интенсивного дорожного движения. Ту же сумму хотят выделить на развитие отраслей, занимающихся разработкой возобновляемых видов топлива.

Партия потребует вложить дополнительные 310 млн. крон в промышленные проекты для улавливания и хранения углерода. Финансирование этой сферы было уменьшено правительством, согласно текущему бюджетному плану.

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