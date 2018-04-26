Самые низкооплачиваемые профессии в Норвегии
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Автор статьи: журналист Yngvil Mortensen
Норвежская конфедерация профсоюзов (LO) и Норвежская конфедерация работодателей (NHO) вынесли решение по поводу ставки оплаты труда в частном секторе на следующий год. Предложение ожидает одобрения членов LO, которые должны принять решение до 27-го апреля.
Список 25 самых низкооплачиваемых профессий
- Ассистенты в сфере производства животноводческой продукции: 25 560 крон
- Разнорабочие: 25 630 крон
- Ассистенты в сфере растениеводства: 25 640 крон
- Интервьюеры (для социологических опросов): 25 910 крон
- Сотрудники фаст-фуд ресторанов и кафе: 26 890 крон
- Бармены: 27 120 крон
- Официанты: 27 280 крон
- Производители продукции животноводства и растениеводства: 27 430 крон
- Обслуживающие бензозаправочных станций: 27 530 крон
- Производители молочной и животноводческой продукции: 28 570 крон
- Ассистенты на кухне: 28 030 крон
- Мерчандайзеры: 28 590 крон
- Администраторы гостиницы: 28 800 крон
- Букмекеры: 29 270 крон
- Парикмахеры: 29 600 крон
- Смотрители в зоопарке и укротители: 29 660 крон
- Ремесленники: 29 700 крон
- Уборщики в частных домах и квартирах: 29 800 крон
- Ассистенты в сфере садоводства: 29 950 крон
- Ветеринары: 30 440 крон
- Переплётчики: 30 590 крон
- Гиды: 30 600 крон
- Работники прачечной: 30 630 крон
- Сотрудники магазинов: 30 740 крон
- Мойщики машин: 30 830 крон
На официальном сайте Центрального статистического бюро (SSB) можно найти информацию о среднем показателе заработной платы для частного и государственного сектора, для полного или неполного рабочего дня, для работы в коммуне или на государственной службе. Там же можно посмотреть разницу в заработной плате для мужчин и женщин.
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