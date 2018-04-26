Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Рёктер Мариус Гринден (Røkter Marius Grinden) любит свою работу, но думает, что зарплата слишком низкая.
Рёктер Мариус Гринден (Røkter Marius Grinden) любит свою работу, но думает, что зарплата слишком низкая. Foto: Håvard Sæbø (Magasinet for fagorganiserte/ANB)

Самые низкооплачиваемые профессии в Норвегии

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Список 25-ти самых низкооплачиваемых профессий в Норвегии.

Автор статьи: журналист Yngvil Mortensen

Норвежская конфедерация профсоюзов (LO) и Норвежская конфедерация работодателей (NHO) вынесли решение по поводу ставки оплаты труда в частном секторе на следующий год. Предложение ожидает одобрения членов LO, которые должны принять решение до 27-го апреля.

Список 25 самых низкооплачиваемых профессий

  1. Ассистенты в сфере производства животноводческой продукции: 25 560 крон
  2. Разнорабочие: 25 630 крон
  3. Ассистенты в сфере растениеводства: 25 640 крон
  4. Интервьюеры (для социологических опросов): 25 910 крон
  5. Сотрудники фаст-фуд ресторанов и кафе: 26 890 крон
  6. Бармены: 27 120 крон
  7. Официанты: 27 280 крон
  8. Производители продукции животноводства и растениеводства: 27 430 крон
  9. Обслуживающие бензозаправочных станций: 27 530 крон
  10. Производители молочной и животноводческой продукции: 28 570 крон
  11. Ассистенты на кухне: 28 030 крон
  12. Мерчандайзеры: 28 590 крон
  13. Администраторы гостиницы: 28 800 крон
  14. Букмекеры: 29 270 крон
  15. Парикмахеры: 29 600 крон
  16. Смотрители в зоопарке и укротители: 29 660 крон
  17. Ремесленники: 29 700 крон
  18. Уборщики в частных домах и квартирах: 29 800 крон
  19. Ассистенты в сфере садоводства: 29 950 крон
  20. Ветеринары: 30 440 крон
  21. Переплётчики: 30 590 крон
  22. Гиды: 30 600 крон
  23. Работники прачечной: 30 630 крон
  24. Сотрудники магазинов: 30 740 крон
  25. Мойщики машин: 30 830 крон

На официальном сайте Центрального статистического бюро (SSB) можно найти информацию о среднем показателе заработной платы для частного и государственного сектора, для полного или неполного рабочего дня, для работы в коммуне или на государственной службе. Там же можно посмотреть разницу в заработной плате для мужчин и женщин.

Читать статью по-норвежски

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

 

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere