Самые низкооплачиваемые профессии в Норвегии

Список 25-ти самых низкооплачиваемых профессий в Норвегии.

Автор статьи: журналист Yngvil Mortensen

Норвежская конфедерация профсоюзов (LO) и Норвежская конфедерация работодателей (NHO) вынесли решение по поводу ставки оплаты труда в частном секторе на следующий год. Предложение ожидает одобрения членов LO, которые должны принять решение до 27-го апреля.

Список 25 самых низкооплачиваемых профессий

Ассистенты в сфере производства животноводческой продукции: 25 560 крон Разнорабочие: 25 630 крон Ассистенты в сфере растениеводства: 25 640 крон Интервьюеры (для социологических опросов): 25 910 крон Сотрудники фаст-фуд ресторанов и кафе: 26 890 крон Бармены: 27 120 крон Официанты: 27 280 крон Производители продукции животноводства и растениеводства: 27 430 крон Обслуживающие бензозаправочных станций: 27 530 крон Производители молочной и животноводческой продукции: 28 570 крон

Ассистенты на кухне: 28 030 крон Мерчандайзеры: 28 590 крон Администраторы гостиницы: 28 800 крон Букмекеры: 29 270 крон Парикмахеры: 29 600 крон Смотрители в зоопарке и укротители: 29 660 крон Ремесленники: 29 700 крон Уборщики в частных домах и квартирах: 29 800 крон Ассистенты в сфере садоводства: 29 950 крон Ветеринары: 30 440 крон Переплётчики: 30 590 крон Гиды: 30 600 крон Работники прачечной: 30 630 крон Сотрудники магазинов: 30 740 крон Мойщики машин: 30 830 крон

На официальном сайте Центрального статистического бюро (SSB) можно найти информацию о среднем показателе заработной платы для частного и государственного сектора, для полного или неполного рабочего дня, для работы в коммуне или на государственной службе. Там же можно посмотреть разницу в заработной плате для мужчин и женщин.

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