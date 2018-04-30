Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Хорошая зарплата: больше пилотов получают только работники нефтегазовой промышленности, занимающие позиции руководителей.
Хорошая зарплата: больше пилотов получают только работники нефтегазовой промышленности, занимающие позиции руководителей. (AFP)

Самые высокооплачиваемые профессии в Норвегии

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Список самых высокооплачиваемых профессий в Норвегии.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

Не знаете, какие профессии наиболее высокооплачиваемые в Норвегии? Проверьте этот список.

Согласно данным, предоставленным Центральным статистическим бюро Норвегии (SSB), список профессий с самой высокой зарплатой возглавляют пилоты, которые в среднем ежемесячно получают 83 830 крон (в 2017-м году). Больше пилотов зарабатывают только работники нефтегазовой промышленности, занимающие позиции руководителей – 93 420 крон в месяц.

Лидер профсоюзной организации «Норвежская ассоциация пилотов» (Norsk Flygerforbund) Ингве Карлсен (Yngve Carlsen) отметил, что при этом пилоты работают вплоть до 60 часов в неделю в место обычных 37,5 часов в неделю. Карлсен также указал на недостаток представителей данной профессии: «Авиастроительная компания Boeing уже заявила, что миру потребуется около 637 000 новых пилотов к 2034-му году».

Далее по списку самых высокооплачиваемых профессий идут врачи (81 820), авиадиспетчеры (80 800), инженеры (76 330), руководители в сфере научных исследований и финансов.

Данные о заработной плате взяты из статистики за 2017-й год и касаются работников обоих полов, работающих полный рабочий день как в частном, так и в государственном секторе:

  1. Руководители в нефтегазовой промышленности
    (93420)
  2. Пилоты (83830)
  3. Специалисты в области медицины (81820)
  4. Диспетчеры (80800)
  5. Инженеры (в области геодезии, металлургии и т.п) (76330)
  6. Руководители в сфере науч. исследований и финансов (75610)
  7. Геологи и геофизики (75000)
  8. Руководители исследовательских проектов (72530)
  9. Руководители в сфере экономики и финансов (71300)
  10. Начальники отдела кадров (70000)
  11. Коммерческие и судовые брокеры (69450)
  12. Руководители в сфере ИКТ (68750)
  13. Другой тип инженеров (кроме сферы электротехнологий) (66540)
  14. Руководители в сфере торговли и маркетинга (66200)
  15. Инженеры в сфере электроэнергетики (65870)
  16. Финансовые брокеры (65820)
  17. Терапевты (64580)
  18. Инженеры в области электроники (63810)
  19. Иной вид административных лидеров (63750)
  20. Инженеры аппаратных средств и морских технологий (63550)
  21. Другие типы руководителей в сфере производства и обслуживания (63250)
  22. Юристы и адвокаты (63130)
  23. Руководители в сфере стратегического управления и планирования (62860)
  24. Консультанты и исследователи в сфере социоэкономики  (62460)
  25. Инженеры в сфере промышленного производства (62040)
  26. Гражданские инженеры-химики (61980)
  27. Физики и астрономы (61910)
  28. Руководители в сфере промышленного производства (61900)
  29. Инженеры в нефтяной сфере, горнодобывающей промышленности и металлургии (61880)
  30. Руководители в сфере аквакультуры (61500)
  31. Химики ( 60770)
  32. Математики, аналитики и т.п (60400)
  33. Инженеры в строительной области
    (60000)
  34. Стоматологи (59520)
  35. Другие типы юридических профессий (59110)
  36. Административные директора (59050)
  37. Системные аналитики/архитекторы (58890)
  38. Машинисты локомотивов и поездов метро (58630)
  39. Вахтенные офицеры (57880)
  40. Операторы буровых установок и т.п. (57790)
  41. PR и ИТ-директора (57500)
  42. Топ-менеджеры (57010)
  43. Консультанты по продажам в сфере технического и медицинского производства (56600)
  44. Архитекторы (56550)
  45. Управляющие операторы нефтеперерабатывающих заводов (56530)
  46. Менеджеры в сфере логистики и транспорта (56520)
  47. Инженеры в сфере телекоммуникаций (56120)
  48. Ревизоры, бухгалтерские консультанты (55970)
  49. Финансовые аналитики (55790)
  50. Аналитики в сфере безопасности (55250)
  51. Фармацевты (55000)
  52. Консультанты по продажам в сфере ИКТ-продукции (54620)
  53. Инспекторы в сфере здоровья и окружающей среды (54520)
  54. Руководители в сфере здравоохранения (54460)
  55. Программисты (54350)
  56. Биологи, ботаники и зоологи (54300)
  57. Дизайнеры базы данных и администраторы (54200)
  58. Руководители в области лесоводства, овощеводства и т.п. (54080)
  59. Ландшафтные дизайнеры (54050)
  60. Консультанты в сфере финансов и инвестиций (53820)
  61. Психологи (53760)
  62. Разработчики программного обеспечения (53720)
  63. Энергетики (53610)
  64. Инженеры-химики (53550)
  65. Руководители в строительной сфере (53390)
  66. Консультанты/исследователи в области общественных наук (53230)
  67. Инженеры-электронщики (52400)
  68. Инженеры-строители (52390)
  69. Сетевые и системные инженеры, ИКТ (52340)
  70. Организационные консультанты (52200)
  71. Пространственные планировщики (52190)
  72. Другие виды инженеров (51770)
  73. Руководители в области образования (51360)
  74. Агенты и менеджеры по продаже недвижимости (51280)
  75. Агрономы (51120)
  76. Писатели (50980)
  77. Специалисты по взрывным и подрывным работам (50940)
  78. Высшие должностные лица в государственной и частной сфере (50830)
  79. Кондукторы (50800)
  80. Консультанты по вопросам окружающей среды (50400)
  81. Операторы управления в химической промышленности (50210)
  82. Руководители в сфере социальных услуг (50000)

Читать статью по-норвежски

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere