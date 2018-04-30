Самые высокооплачиваемые профессии в Норвегии

Список самых высокооплачиваемых профессий в Норвегии.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

Не знаете, какие профессии наиболее высокооплачиваемые в Норвегии? Проверьте этот список.

Согласно данным, предоставленным Центральным статистическим бюро Норвегии (SSB), список профессий с самой высокой зарплатой возглавляют пилоты, которые в среднем ежемесячно получают 83 830 крон (в 2017-м году). Больше пилотов зарабатывают только работники нефтегазовой промышленности, занимающие позиции руководителей – 93 420 крон в месяц.

Лидер профсоюзной организации «Норвежская ассоциация пилотов» (Norsk Flygerforbund) Ингве Карлсен (Yngve Carlsen) отметил, что при этом пилоты работают вплоть до 60 часов в неделю в место обычных 37,5 часов в неделю. Карлсен также указал на недостаток представителей данной профессии: «Авиастроительная компания Boeing уже заявила, что миру потребуется около 637 000 новых пилотов к 2034-му году».

Далее по списку самых высокооплачиваемых профессий идут врачи (81 820), авиадиспетчеры (80 800), инженеры (76 330), руководители в сфере научных исследований и финансов.

Данные о заработной плате взяты из статистики за 2017-й год и касаются работников обоих полов, работающих полный рабочий день как в частном, так и в государственном секторе:

Руководители в нефтегазовой промышленности

(93420) Пилоты (83830) Специалисты в области медицины (81820) Диспетчеры (80800) Инженеры (в области геодезии, металлургии и т.п) (76330) Руководители в сфере науч. исследований и финансов (75610) Геологи и геофизики (75000) Руководители исследовательских проектов (72530) Руководители в сфере экономики и финансов (71300) Начальники отдела кадров (70000) Коммерческие и судовые брокеры (69450) Руководители в сфере ИКТ (68750) Другой тип инженеров (кроме сферы электротехнологий) (66540) Руководители в сфере торговли и маркетинга (66200) Инженеры в сфере электроэнергетики (65870) Финансовые брокеры (65820) Терапевты (64580) Инженеры в области электроники (63810) Иной вид административных лидеров (63750) Инженеры аппаратных средств и морских технологий (63550) Другие типы руководителей в сфере производства и обслуживания (63250) Юристы и адвокаты (63130) Руководители в сфере стратегического управления и планирования (62860) Консультанты и исследователи в сфере социоэкономики (62460) Инженеры в сфере промышленного производства (62040) Гражданские инженеры-химики (61980) Физики и астрономы (61910) Руководители в сфере промышленного производства (61900) Инженеры в нефтяной сфере, горнодобывающей промышленности и металлургии (61880) Руководители в сфере аквакультуры (61500) Химики ( 60770) Математики, аналитики и т.п (60400) Инженеры в строительной области

(60000) Стоматологи (59520) Другие типы юридических профессий (59110) Административные директора (59050) Системные аналитики/архитекторы (58890) Машинисты локомотивов и поездов метро (58630) Вахтенные офицеры (57880) Операторы буровых установок и т.п. (57790) PR и ИТ-директора (57500) Топ-менеджеры (57010) Консультанты по продажам в сфере технического и медицинского производства (56600) Архитекторы (56550) Управляющие операторы нефтеперерабатывающих заводов (56530) Менеджеры в сфере логистики и транспорта (56520) Инженеры в сфере телекоммуникаций (56120) Ревизоры, бухгалтерские консультанты (55970) Финансовые аналитики (55790) Аналитики в сфере безопасности (55250) Фармацевты (55000) Консультанты по продажам в сфере ИКТ-продукции (54620) Инспекторы в сфере здоровья и окружающей среды (54520) Руководители в сфере здравоохранения (54460) Программисты (54350) Биологи, ботаники и зоологи (54300) Дизайнеры базы данных и администраторы (54200) Руководители в области лесоводства, овощеводства и т.п. (54080) Ландшафтные дизайнеры (54050) Консультанты в сфере финансов и инвестиций (53820) Психологи (53760) Разработчики программного обеспечения (53720) Энергетики (53610) Инженеры-химики (53550) Руководители в строительной сфере (53390) Консультанты/исследователи в области общественных наук (53230) Инженеры-электронщики (52400) Инженеры-строители (52390) Сетевые и системные инженеры, ИКТ (52340) Организационные консультанты (52200) Пространственные планировщики (52190) Другие виды инженеров (51770) Руководители в области образования (51360) Агенты и менеджеры по продаже недвижимости (51280) Агрономы (51120) Писатели (50980) Специалисты по взрывным и подрывным работам (50940) Высшие должностные лица в государственной и частной сфере (50830) Кондукторы (50800) Консультанты по вопросам окружающей среды (50400) Операторы управления в химической промышленности (50210) Руководители в сфере социальных услуг (50000)

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