Самые высокооплачиваемые профессии в Норвегии
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Автор статьи: журналист Trond Lepperød
Не знаете, какие профессии наиболее высокооплачиваемые в Норвегии? Проверьте этот список.
Согласно данным, предоставленным Центральным статистическим бюро Норвегии (SSB), список профессий с самой высокой зарплатой возглавляют пилоты, которые в среднем ежемесячно получают 83 830 крон (в 2017-м году). Больше пилотов зарабатывают только работники нефтегазовой промышленности, занимающие позиции руководителей – 93 420 крон в месяц.
Лидер профсоюзной организации «Норвежская ассоциация пилотов» (Norsk Flygerforbund) Ингве Карлсен (Yngve Carlsen) отметил, что при этом пилоты работают вплоть до 60 часов в неделю в место обычных 37,5 часов в неделю. Карлсен также указал на недостаток представителей данной профессии: «Авиастроительная компания Boeing уже заявила, что миру потребуется около 637 000 новых пилотов к 2034-му году».
Далее по списку самых высокооплачиваемых профессий идут врачи (81 820), авиадиспетчеры (80 800), инженеры (76 330), руководители в сфере научных исследований и финансов.
Данные о заработной плате взяты из статистики за 2017-й год и касаются работников обоих полов, работающих полный рабочий день как в частном, так и в государственном секторе:
- Руководители в нефтегазовой промышленности
(93420)
- Пилоты (83830)
- Специалисты в области медицины (81820)
- Диспетчеры (80800)
- Инженеры (в области геодезии, металлургии и т.п) (76330)
- Руководители в сфере науч. исследований и финансов (75610)
- Геологи и геофизики (75000)
- Руководители исследовательских проектов (72530)
- Руководители в сфере экономики и финансов (71300)
- Начальники отдела кадров (70000)
- Коммерческие и судовые брокеры (69450)
- Руководители в сфере ИКТ (68750)
- Другой тип инженеров (кроме сферы электротехнологий) (66540)
- Руководители в сфере торговли и маркетинга (66200)
- Инженеры в сфере электроэнергетики (65870)
- Финансовые брокеры (65820)
- Терапевты (64580)
- Инженеры в области электроники (63810)
- Иной вид административных лидеров (63750)
- Инженеры аппаратных средств и морских технологий (63550)
- Другие типы руководителей в сфере производства и обслуживания (63250)
- Юристы и адвокаты (63130)
- Руководители в сфере стратегического управления и планирования (62860)
- Консультанты и исследователи в сфере социоэкономики (62460)
- Инженеры в сфере промышленного производства (62040)
- Гражданские инженеры-химики (61980)
- Физики и астрономы (61910)
- Руководители в сфере промышленного производства (61900)
- Инженеры в нефтяной сфере, горнодобывающей промышленности и металлургии (61880)
- Руководители в сфере аквакультуры (61500)
- Химики ( 60770)
- Математики, аналитики и т.п (60400)
- Инженеры в строительной области
(60000)
- Стоматологи (59520)
- Другие типы юридических профессий (59110)
- Административные директора (59050)
- Системные аналитики/архитекторы (58890)
- Машинисты локомотивов и поездов метро (58630)
- Вахтенные офицеры (57880)
- Операторы буровых установок и т.п. (57790)
- PR и ИТ-директора (57500)
- Топ-менеджеры (57010)
- Консультанты по продажам в сфере технического и медицинского производства (56600)
- Архитекторы (56550)
- Управляющие операторы нефтеперерабатывающих заводов (56530)
- Менеджеры в сфере логистики и транспорта (56520)
- Инженеры в сфере телекоммуникаций (56120)
- Ревизоры, бухгалтерские консультанты (55970)
- Финансовые аналитики (55790)
- Аналитики в сфере безопасности (55250)
- Фармацевты (55000)
- Консультанты по продажам в сфере ИКТ-продукции (54620)
- Инспекторы в сфере здоровья и окружающей среды (54520)
- Руководители в сфере здравоохранения (54460)
- Программисты (54350)
- Биологи, ботаники и зоологи (54300)
- Дизайнеры базы данных и администраторы (54200)
- Руководители в области лесоводства, овощеводства и т.п. (54080)
- Ландшафтные дизайнеры (54050)
- Консультанты в сфере финансов и инвестиций (53820)
- Психологи (53760)
- Разработчики программного обеспечения (53720)
- Энергетики (53610)
- Инженеры-химики (53550)
- Руководители в строительной сфере (53390)
- Консультанты/исследователи в области общественных наук (53230)
- Инженеры-электронщики (52400)
- Инженеры-строители (52390)
- Сетевые и системные инженеры, ИКТ (52340)
- Организационные консультанты (52200)
- Пространственные планировщики (52190)
- Другие виды инженеров (51770)
- Руководители в области образования (51360)
- Агенты и менеджеры по продаже недвижимости (51280)
- Агрономы (51120)
- Писатели (50980)
- Специалисты по взрывным и подрывным работам (50940)
- Высшие должностные лица в государственной и частной сфере (50830)
- Кондукторы (50800)
- Консультанты по вопросам окружающей среды (50400)
- Операторы управления в химической промышленности (50210)
- Руководители в сфере социальных услуг (50000)
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