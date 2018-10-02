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Теперь такси будет стоить дешевле

Министр транспорта Норвегии Юн Георг Дале (Партия прогресса) хочет модернизировать индустрию такси, желая возвращения частной компании Über.
Министр транспорта Норвегии Юн Георг Дале (Партия прогресса) хочет модернизировать индустрию такси, желая возвращения частной компании Über. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)
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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Норвежское такси было вытеснено с рынка. Теперь будут введены изменения, которые позволят пассажирам платить меньше.

Блог главного редактора газеты Nettavisen  Гюнара Ставрума (Gunnar Stavrum)

Индустрия такси терпит убытки и проигрывает борьбу за своих клиентов. Только в прошлом году годовой доход уменьшился на 230 млн. крон, и всё больше такси колесят по городу, пустуя.

Если министру транспорта Юну Георгу Дале (Jon Georg Dale) удастся получить поддержку Стортинга (норвежский парламент), поездка на такси станет намного дешевле. При этом:

  • все, кто имеет необходимую квалификацию, смогут получит лицензию на вождение такси
  • будет упразднено требование обязательной связи с диспетчерским центром
  • это означает возврат в норвежскую индустрию американской частной компании Uber

В консультационном документе, отправленном парламенту, отмечено, что главная задача внесения изменений состоит в создании эффективной конкуренции в индустрии такси с максимальной пользой для пассажиров.

Это означает, что в будущем шофёр станет своим собственным шефом и сохранит прибыль, которая в противном случае перешла бы к владельцу такси или в диспетчерскую. Для пассажиров это означает снижение цен на такси. Например, компания Uber предлагает стабильные цены за свои услуги, а их модернизированная система позволяет заранее проверить отзывы о шофёре, оставленные другими пассажирами. То же самое касается водителей, которые могут обезопасить себя от грубых пассажиров, проверив, были ли какие-либо замечания от водителей такси по поводу их поведения раньше.

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Таким образом, компания забирает власть у бюрократов и диспетчерских центров и предоставляет больше прав водителям и пассажирам. В Норвегии высокие цены на такси отталкивают пассажиров, потому необходимо забрать власть у владельцев такси и муниципальных чиновников.

В будущем право на лицензию должны получать все, кто обладает необходимой квалификацией. В то же время лицензии должны выдаваться Государственным дорожным управлением, а не коммунами.

Несколько губерний дают право обладания собственным диспетчерским центром, что является единственной мерой, обеспечивающей выживание индустрии такси в городах с небольшой численностью населения.

Однако, несколько владельцев такси опасаются социального демпинга после введения изменений или потерять возможность зарабатывать на жизнь в этой индустрии.

Предложение о внесении изменений было отправлено на слушание в парламент Норвегии, которое должно пройти весной. Регулировки, действующие сегодня, оставались без изменений около 50-ти лет.

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Gunnar Stavrum
sjefredaktør

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