Теперь такси будет стоить дешевле

Норвежское такси было вытеснено с рынка. Теперь будут введены изменения, которые позволят пассажирам платить меньше.

Блог главного редактора газеты Nettavisen Гюнара Ставрума (Gunnar Stavrum)

Индустрия такси терпит убытки и проигрывает борьбу за своих клиентов. Только в прошлом году годовой доход уменьшился на 230 млн. крон, и всё больше такси колесят по городу, пустуя.

Если министру транспорта Юну Георгу Дале (Jon Georg Dale) удастся получить поддержку Стортинга (норвежский парламент), поездка на такси станет намного дешевле. При этом:

все, кто имеет необходимую квалификацию, смогут получит лицензию на вождение такси

будет упразднено требование обязательной связи с диспетчерским центром



это означает возврат в норвежскую индустрию американской частной компании Uber





В консультационном документе, отправленном парламенту, отмечено, что главная задача внесения изменений состоит в создании эффективной конкуренции в индустрии такси с максимальной пользой для пассажиров.







Это означает, что в будущем шофёр станет своим собственным шефом и сохранит прибыль, которая в противном случае перешла бы к владельцу такси или в диспетчерскую. Для пассажиров это означает снижение цен на такси. Например, компания Uber предлагает стабильные цены за свои услуги, а их модернизированная система позволяет заранее проверить отзывы о шофёре, оставленные другими пассажирами. То же самое касается водителей, которые могут обезопасить себя от грубых пассажиров, проверив, были ли какие-либо замечания от водителей такси по поводу их поведения раньше.











Таким образом, компания забирает власть у бюрократов и диспетчерских центров и предоставляет больше прав водителям и пассажирам. В Норвегии высокие цены на такси отталкивают пассажиров, потому необходимо забрать власть у владельцев такси и муниципальных чиновников.







В будущем право на лицензию должны получать все, кто обладает необходимой квалификацией. В то же время лицензии должны выдаваться Государственным дорожным управлением, а не коммунами.







Несколько губерний дают право обладания собственным диспетчерским центром, что является единственной мерой, обеспечивающей выживание индустрии такси в городах с небольшой численностью населения.







Однако, несколько владельцев такси опасаются социального демпинга после введения изменений или потерять возможность зарабатывать на жизнь в этой индустрии.







Предложение о внесении изменений было отправлено на слушание в парламент Норвегии, которое должно пройти весной. Регулировки, действующие сегодня, оставались без изменений около 50-ти лет.







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