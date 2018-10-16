Ввели слишком много дорожных пошлин

2 из 3 утверждают, что оплачивают слишком много дорожных пошлин. Чаша терпения переполнена.

Автор статьи: журналист Magnus Blaker

За последние месяцы увеличились дорожные пошлины в нескольких частях страны.

Согласно бюджетному плану, государство рассчитывает получить 14,4 млн. крон в 2018-м году за счёт дорожных пошлин.

По мнению общественности, чаша терпения переполнилась. Согласно репрезентативному опросу, 62,3 процента считают, что государство должно само финансировать норвежские дороги, и только 4,4 процента за финансирование посредством увеличения дорожных пошлин.

Министр транспорта Юн Георг Дале (Jon Georg Dale, Партия прогресса, FrP) также считает этот способ финансирования строительства новых дорог довольно спорным, заявляя, что не раз были предприняты попытки снизить размер оплаты. Дале подчёркивает, что был утверждён процесс сокращения количества компаний, взимающих дорожные пошлины, от 60 до 5.

Меньше всего энтузиазма по поводу оплаты дорожной пошлины у голосующих за Норвежскую экологическую партию (MDG). Только 16 процентов из них хотят увеличения дорожной пошлины, 24 процента поддерживающих партию, считают, что строительство новых дорог должно финансироваться государством.

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Член Норвежской экологической партии Арильд Хермстад (Arild Hermstad) поддерживает идею пошлинных сборов в городах Норвегии, где на дорогах царит хаус, высок уровень загрязнения окружающей среды, существуют небезопасные маршруты для школьников и постоянные пробки на дорогах.

При этом партия обещает вложить больше денег в улучшение общественного транспорта, дорог для пешеходов и велосипедистов, избегая заоблачных сумм. Партия приводит в пример проект Партии прогресса (FrP) по строительству новой трассы E39, которое обошлось в 110 млн. крон за счёт дорожных пошлин. Поэтому партия решила не отдавать свои голоса в парламенте в поддержку большинства проектов остальных партий, имеющих отношение к дорожным пошлинам.

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