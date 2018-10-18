Два типа розничных магазинов исчезнут

Есть типы магазинов, которые по двум причинам не так много могут предложить своим покупателям.

Автор статьи: журналист Halvor Ripegutu

По словам легенды сектора розничной торговли Ойвина Тидемандсена (Øivind Tidemandsen), торговые сети терпят крах по разным причинам, но в общем можно выделить два условия.

Тидемандсен – один из главных норвежских инвесторов в секторе розничной торговли. Он является одним из основателей одной из самых крупных сетей норвежских спортивных магазинов XXL и самой первой сети магазинов электронных товаров Elkjøp, которая на сегодняшний день принадлежит британцу Диксонсу Карфону (Dixons Carphone).

Тидемандсену также принадлежит конкурентная сеть магазинов электронных товаров Power и магазин предметов интерьера и мебели Home & Cottage.

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По его словам, разоряются магазины с наибольшими затратами и плохим концептом, потому как они мало что могут предложить своим покупателям.

Сети, которые быстро исчезают, не обладают уникальностью. Например, они не предлагают клиентам свои собственные марки товаров, поясняет инвестор, указывая на сеть магазинов Home & Cottage, которая скорее всего продержится на рынке долгое время.

Имеет весомое значение количество расходов. Тидемандсен подчеркивает, что наибольший доход приносит продажа известных торговых марок, потому как в таком случае покупателям легче разобраться в ассортименте. В случае ценовой войны побеждает «последний из могикан».



Тидемандсен также приводит в пример сеть магазинов спортивных товаров XXL, которая, несмотря на приличный годовой доход (626 млн. в прошлом году), потерпела крах на фондовой бирже за последний год из-за затяжной зимы.

По словам эксперта, на сегодняшний день в розничной торговле преимущество также имеют те, кто продаёт товары как через интернет, так и в физических магазинах.

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