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Прогнозируется повышение уровня оплаты труда

Прогнозируют повышение заработной платы в ближайшем будущем.
Прогнозируют повышение заработной платы в ближайшем будущем. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)
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Oversetter: Ksenia Hinderson
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По мнению ведущего экономиста Франка Юллума (Frank Jullum), в Норвегии складываются идеальные условия для повышения уровня заработной платы в ближайшем будущем.

Автор статьи: журналист Halvor Ripegutu

По словам ведущего экономиста банка Danske Bank, высокая рентабельность, появление новых вакансий на различных предприятиях и снижение уровня безработицы вместе создают в Норвегии идеальные условия для увеличения оплаты труда.

Прогнозируется увеличение уровня оплаты труда на 3 процента за этот год, последующее увеличение на 3,5 процента в следующем году и увеличение заработной платы на 4 процента в 2020 году. Это означает, что если Ваш годовой доход составлял 500 000 крон в прошлом году, то в 2020 году Вы можете зарабатывать уже 554 000 крон в год.

Низкий рост заработной платы за последние годы экономист объясняет падением цен на нефть, что привело к низкой рентабельности предприятий. По его словам, ситуация изменилась, поскольку сейчас цена на нефть лежит в пределах 80 долларов за баррель, в то время как норвежских нефтяных компаний удовлетворяет цена на нефть в пределах 21 доллара для того, чтобы начать зарабатывать деньги.

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Другими словами, норвежские нефтяные компании зарабатывают приличные суммы, что даёт им возможность повысить зарплаты своим работникам. Это, по мнению эксперта, создаст конкуренцию и вынудит компании вне нефтяной отрасли также повысить оплату труда, дабы не потерять работников.

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По словам экономиста Франка Юллума, в будущем будет снижаться уровень трудовой миграции, что положительно отразится на норвежских предприятиях: «В начале 2010-го года в других частях Европы были непростые времена. Теперь в Польше уровень заработной платы повысился на семь процентов за один год, и им самим придётся импортировать рабочую силу. Поэтому поток мигрантов, приезжающих в Норвегию работать, будет снижаться».

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