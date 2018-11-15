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Споры вокруг миграционного соглашения ЕС

Министр финансов и лидер Партии прогресса (FrP) Сив Йенсен не стала поддерживать решение премьер-министра Эрны Сульберг и лидера Левой либеральной партии (Venstre) и министра культуры Тринэ Шай Грандэ подписать миграционное соглашение ЕС.
Министр финансов и лидер Партии прогресса (FrP) Сив Йенсен не стала поддерживать решение премьер-министра Эрны Сульберг и лидера Левой либеральной партии (Venstre) и министра культуры Тринэ Шай Грандэ подписать миграционное соглашение ЕС. (NTB scanpix)
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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Норвегия станет частью миграционного соглашения Европейского союза.

Автор статьи: журналист Thomas Paust и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Прямо перед рождеством Норвегия намерена присоединиться к международному соглашению о миграции, вызывающему так много споров. Соглашение будет подписано во время конференции ЕС в Марокко 10 и 11 декабря.

Партия прогресса – единственная норвежская партия, выступившая против присоединения Норвегии к соглашению, которое также отказались подписывать США, Венгрия и Австрия. Критики опасаются, что миграционная платформа ЕС создаст привилегии для мигрантов и только увеличит их поток в страну.

Консервативная партия (Høyre) и Левая либеральная партия (Venstre) настроены позитивно к подписанию соглашения.

Политик Партии прогресса (FrP) Юн Хельгхайм (Jon Helgheim), ответственный за вопросы миграции, подчеркнул, что миграционная реформа ЕС может привести к необратимой либерализации миграционной политики. По его мнению, Норвегии меньше всего нужны какие-либо дополнительные соглашения, формирующие ещё больше прав для мигрантов, ищущих место жительства в Норвегии.

Некоторые опасаются того, что соглашение откроет границы Норвегии для миллионов беженцев.

Цель соглашения – улучшить контроль над процессом миграции на национальном и интернациональном уровне, увеличить безопасность мигрантов и избавиться от причины, заставляющей их бежать из своей страны. Однако соглашение не имеет какой-либо юридической силы. Региональная платформа ЕС для высадки беженцев предполагает добровольное включение стран в программу распределения мигрантов. 

На сегодняшний день насчитывается 258 миллионов мигрантов по всему миру. Плохое регулирование процесса миграции привело к незаконному переходу границ, проблемами с идентификацией личности среди мигрантов и беженцев, торговле людьми, увеличению объёма преступных сетей, увеличению давления на учреждения, занимающиеся приёмом мигрантов и нарушению баланса на рынке труда с появлением различных подклассов. Соглашение ЕС, появившееся после миграционного кризиса 2015-го года, призвано решить вышеназванные проблемы.

Лидер Партии прогресса Сив Йенсен (Siv Jensen) убеждена, что миграционная политика должна управляться из Норвегии. Премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg), наоборот, не видит в подписании соглашения какой-либо проблемы.

Читать статью по-норвежски:

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