Утвердили государственный бюджет на 2019 год. Как повлияет на ваш карман?

Как повлияет на ваш карман бюджетный план 2019-го года? Придётся платить больше или меньше налогов? Станет ли уменьшение процентных расходов невыгодным?

Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg

Совместно с экспертом по личным финансам Руне Педерсеном (Rune Pedersen) от smartepenger.no газета Nettavisen даёт ответ на эти и многие другие вопросы.

Для 9 из 10 налоговая ставка останется той же или уменьшится

Около 13 процентов налогоплательщиков будут платить больше налогов, в то время как для остальных 87 процентов налогообложение уменьшится или останется без изменений.

Те, кто зарабатывает от 150 000 до 600 000 в год, будут платить в год на 200-300 крон меньше налогов.



Для тех, кто зарабатывает между 600 000 и 750 000 крон в год, налоги снизятся на 400 крон в год.



Те, кто зарабатывает от 750 000 до 1 млн. крон в год, налоговая ставка уменьшится на 700 крон.



Те, чей годовой доход составляет 1 млн. крон или больше, будут платить на 1200 крон меньше налогов в год.

Около 1,3 процентов налогоплательщиков будут платить на 2000 крон больше налогов. В основном это те, чей годовой доход до вычета налогов составляет 1,7 млн. крон.

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Небольшое уменьшение предельной ставки налогообложения

Предельная ставка налогообложения уменьшится для большинства и составит 46,4 процента (не включая налог на заработную плату) и 53 процента (включая налог на заработную плату). На сегодняшний день ставки составляют 46,6 и 53,2 процента соответственно.

Меньше налогов и меньше процентных расходов

Как и ожидалось, правительство сокращает дополнительный налог на обычный доход (как для частных лиц, так и для предприятий) до 22 процентов. В течение пяти лет (2013) ставка составляла 28 процентов. Вместе с тем уменьшатся процентные расходы.

Дешевле летать на самолётах в Норвегию. Дороже – из Европы

Правительство сокращает налог на пассажира в Норвегии и Европе.

Меньшая плата за электричество

Налог на электричество сокращают на 1 эре от 16, 58 до 15, 58 эре за киловатт в час. Включая НДС (25 процентов), налог на электричество будет составлять 19,7875 крон за 1кВт/ч.

Подорожает алкоголь и табак

Увеличение налога на алкоголь следует 1,5 процентному увеличению цен на алкоголь. Налоги на табак и снюс увеличатся чуть больше, чем увеличение цен на данные продукты.

Увеличение налога на бензин и дизель

Налог на бензин увеличится от 5,17 до 5,25 крон за литр. Налог на дизель увеличат от 3,75 до 3,81 кроны за литр.

Плата за покупку товаров через интернет

Оставят без изменений правило освобождения от уплаты НДС и налогов за импорт товаров стоимостью менее 350 крон.

Конфеты и безалкогольные напитки

подешевеют

Налог на сахар, который ввели в прошлом году, упразднят.

Налог на автомобиль не повысят

Правительство отказалось от повышения налога на автомобиль в этом году.

Налог для официантов

С нового года введут налог на чаевые.

Пенсионные сбережения для индивидуальных предпринимателей

Правительство предлагает индивидуальным предпринимателям более благоприятные условия для пенсионных сбережений.

Увеличение платы за NRK лицензию

Плата за лицензию телерадиоканала NRK возрастает на 61 крону (от 2970,24 до 3031,24 крон).

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