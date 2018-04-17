В Осло появятся 70 новых электробусов

Компания Ruter, ответственная за общественный транспорт, заказала 70 электробусов, которые войдут в обиход со следующей весны.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Первые шесть электробусов появились в городе в ноябре прошлого года. На данный момент стало известно о том, что на дорогах Осло, начиная с весны 2019-го года, появятся ещё 70 автобусов.

По мнению городского совета по вопросам окружающей среды и транспорта в коммуне Осло, новый тип автобусов поспособствует очищению воздуха, меньшему количеству пыли и более комфортному передвижению на автобусе.

Электробусы будут ходить по маршрутам 20, 21, 28, 31, 34, 37 и 54.

Административный директор компании Ruters заявил, что новые автобусы – важный шаг навстречу экологическому общественному транспорту.

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