В Осло появятся 70 новых электробусов

В будущем автобусы в Осло будут электрифицированы. Поступает всё больше и больше заказов на электробусы, что означает существенное количество новых автобусов на дорогах в ближайшем будущем.
(NTB scanpix)
Первые шесть электробусов появились в городе в ноябре прошлого года. На данный момент стало известно о том, что на дорогах Осло, начиная с весны 2019-го года, появятся ещё 70 автобусов.
По мнению городского совета по вопросам окружающей среды и транспорта в коммуне Осло, новый тип автобусов поспособствует очищению воздуха, меньшему количеству пыли и более комфортному передвижению на автобусе.
Электробусы будут ходить по маршрутам 20, 21, 28, 31, 34, 37 и 54.
Административный директор компании Ruters заявил, что новые автобусы – важный шаг навстречу экологическому общественному транспорту.