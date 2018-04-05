Очередная замена министра юстиции

Тур Миккель Вара (Tor Mikkel Wara) после долгого перерыва возвращается в политику в качестве министра юстиции.

Авторы статьи: журналисты Heidi Schei Lilleås и Jørgen Berge

По решению премьер-министра Эрны Сульберг (Консервативная партия, Høyre) в составе правительства произошли очередные изменения.

В результате экстренного совещания стало известно, что новым министром юстиции, иммиграции и общественной безопасности становится ветеран Партии прогресса (FrP) и партнёр отдела управления First House Тур Миккель Вара (53 года) из коммуны Карасйок (Karasjok).

20 марта Сильви Листхеуг (Партия прогресса, FrP) покинула пост министра юстиции. Её пост занял министр рыболовства Пер Сандберг (Per Sandberg), которого теперь заменят на Тура Миккеля Вара.

Экономист по образованию Вара ранее работал в качестве советника норвежского политика Карла Хагена (Carl I. Hagen).

Он также являлся лидером Молодёжной партии прогресса (FpU) с 1987-1990 года и был выбран в Стортинг от коммуны Финнмарк (1989-1993).

Политик в общем положительно относится к иммиграции, которая, по его мнению, обогащает Норвегию, но не раз говорил о необходимости контроля за количеством мигрантов, критически высказываясь по поводу финансирования этой сферы.

Ряд политиков также позитивно высказались по поводу назначения Тура Миккеля Вара на пост министра юстиции.

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