Улица Карла Юхана пустеет

После исчезновения мест для парковки по воле городского совета, количество посетителей улицы Карла Юхана сократилось, что снизило покупательскую активность.

Автор статьи: журналист Halvor Ripegutu

После того, как представители городского совета Осло от Норвежской экологической партии ещё до начала лета приняли решение убрать 350 мест для парковки в центре города, количество посетителей главной улицы Осло значительно сократилось.

Миллиардер и инвестор в недвижимость Карл Эрик Крефтнинг (Carl Erik Krefting) считает, что городской совет ставит под угрозу активную торговую зону, которая находится на улице Карла Юхана, и, как следствие, рабочие места.

Сокращение мест для парковки – часть престижного проекта «Городская жизнь без автомобилей», автором которого является Норвежская экологическая партия (MDG).

За последний год количество посетителей центральной части улицы уменьшилось на полмиллиона человек, что, по мнению инвестора, является прямым следствием сокращения мест для парковки, что в свою очередь привело к падению покупательской способности в торговой зоне улицы. Он подчеркивает, что покупка товаров через интернет здесь ни при чём.

Торговая зона улицы Карла Юхана, приносящая доход в 2,2 млрд. крон, предоставляет 1200 рабочих мест.

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Крефтнинг подчёркивает, что после упразднения мест для парковки центр Осло несёт убытки, потому что семьи с детьми и пожилые предпочитают совершать покупки в торговых центрах, находящихся за пределами центра города и предоставляющих места для парковки автомобилей, например в CC Vest или в торговом комплексе Storo Storsenter.

Финн Мартинсен (Finn Martinsen), директор ювелирной фирмы David Andersen, также подтверждает, что не раз к нему поступали жалобы от покупателей на недостаток мест для парковки в центре: «Они говорят, что это является отталкивающим фактором».

Член Норвежской экологической партии (MDG) и городского совета Осло Ханна Элисе Маркусен (Hanna Elise Marcussen) настаивает на том, что идея проекта «Городская жизнь без автомобилей» заключается в создании приятной и более оживлённой атмосферы города по запросу самих жителей, которые хотят увеличения количества пешеходных дорог, дорог для велосипедистов, озеленения города, скамеек и детских площадок, а не мест для парковки.

Лидер городского совета Осло Раймонд Йохансон (Raymond Johansen, Рабочая партия) отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

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