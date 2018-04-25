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Полиция вооружится электрошокерами

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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С 1-го января 2019-го года полиция в качестве эксперимента вооружится электрошокерами.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

Полицейские участки Осло, восточной, южно-западной области и Тромса испытают электрошоковое оружие первыми с 1-го января 2019-го года.

Полиция считает, что этот тип вооружения станет хорошей альтернативой огнестрельному и газовому оружию. А вот представители международной организации «Amnesty International», защищающей права на физическую и психологическую неприкосновенность, выразили сомнение по поводу нововведения. По их мнению, электрошоковое оружие может быть смертельным.

Решение о введении электрошокового оружия в качестве эксперимента было принято после долгих дискуссий на тему необходимости вооружения полиции. На данный момент за главное правило было принято то, что у полиции нет необходимости иметь при себе оружие.

Правительство также рассматривает идею о частичном вооружении полицейских в особо уязвимых районах.

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