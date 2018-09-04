Впервые за 25 лет возрастут цены на приём тары через автомат

Впервые за 25 лет возрастут цена на приём пустых бутылок и коробок. С понедельника за сдачу новых бутылок через автомат можно получить как минимум 2 кроны.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

На сегодняшний день в Норвегии сдают 86 процентов бутылок и коробок. Цель повышения тарифа за сдачу бутылок – принять как можно большее количество тары. Компания Инфинитум (Infinitum), регулирующая тариф за обмен тары через автомат, рассчитала, что доля возврата должна увеличиться на 90 процентов.

Возврат большего количества пустых бутылок увеличит миллионную прибыль, уменьшит загрязнение окружающей среды и выбросы углекислого газа.

Теперь за обмен бутылок можно будет получить 2 кроны или 3 кроны за бутылки, объём которых превышает пол-литра. Те, кто сдаёт бутылки со старой маркировкой, указывающей на то, что товар подлежит обмену в автомате, получат сумму, соответствующую старым тарифам, а именно 1 крону и 2,50 крон в соответствии с объёмом бутылки.

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Большинство тех, кто сдаёт бутылки, собирают пустые тары из под пива и лимонада дома. Молодёжь же предпочитает выпивать энергетические напитки, сидя в автобусе, а затем выбрасывать пустые банки. Финансовый директор компании Тур Гюттульсрюд (Tor Guttulsrud), занимающейся переработкой тар, сетует на недостаток информации о ценности сдачи пустых бутылок и благоприятного эффекта для окружающей среды, получаемого в результате этой простой практики.

Несколько коммун начали размещать специальные мусорные контейнеры, куда можно выбрасывать бутылки и коробки для тех, кто желает произвести возврат.

Гюттульсрюд также подчеркнул, что дискуссия по поводу ещё большего увеличения тарифа за сбор тары не имеет смысла в ближайшее время, поскольку есть вероятность того, что это приведёт к различным махинациям.

Министерство окружающей среды Норвегии сообщило, что новый тариф за возврат пустых бутылок будет введён до нового года.

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