Землетрясение магнитудой 3,8 баллов около Бергена

"Была страшная суматоха. Гремело так, как будто перед тобой мчится поезд на огромной скорости".

Внезапно из прилежащего к Бергену района посыпались сообщения людей о встрясках. Но, по словам сейсмолога, землетрясение магнитудой 3,8 баллов, не является чем-то удивительным для жителей области.

Землетрясение было зарегистрировано в море за пределами Эйгардена (Øygarden).

Сейсмолог поспешил сообщить, что возможны повторные сейсмические толчки, которые абсолютно естественны и обычно проходят с наименьшей интенсивностью.

Согласно бергенской газете BA, жители Бергена почувствовали толчки в нескольких районах города. "Гремело так, как будто перед тобой мчится поезд на огромной скорости. Ужасная суматоха", – рассказывают свидетели.

"Скрипят книжные полки. Может ли это быть землетрясениям?" – спрашивает читательница газеты, проживающая в Бёнесе (Bønes).

Согласно источнику Norsar, трясло и в некоторой части Восточной Норвегии (Østlandet) этой осенью. 29 октября было зарегистрировано небольшое землетрясение магнитудой 2,5 баллов, сосредоточенное в Лилломарке (Lillomarka, название лесной и холмистой области вокруг Осло).

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