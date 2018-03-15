Норвегией управляют 6 женщин

Если не считать короля Харальда, Норвегией руководят шесть женщин.

Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg

Туне Вилхельмсен Трёен (Tone Wilhelmsen Trøen) из Эйдсволла (Eidsvoll) заменит прежнего председателя парламента Олемика Томессена (Olemic Thomessen). За её кандидатуру проголосовало абсолютное большинство парламентской группы, представляющей Консервативную партию (Høyre).

Таким образом все ведущие позиции в Норвегии теперь заняты женщинами, сообщает TV2.

До этого единственной женщиной-председателем парламента была Кирсти Колле Грёндал (Kirsti Kolle Grøndahl, Рабочая партия), которая занимала пост с 1993 по 2001 год.

С точки зрения важности позиция председателя парламента находится на втором месте после короля, опережая пост премьер-министра, который занимает Эрна Сульберг (Консервативная партия). После следует председатель Верховного суда Туне Мерете Ёйе (Tone Merete Øie) и министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрайде (Ine Eriksen Søreide, Консервативная партия). К тому же в Норвегии есть женщина-министр финансов Сив Йенсен (Siv Jensen, Партия прогресса). Первый вице-председатель парламента тоже женщина по имени Ева Кристин Хансен (Eva Kristin Hansen, Рабочая партия).

По образованию новый председатель парламента является медицинской сестрой. Трёен заседает в парламенте с 2013-го года.

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