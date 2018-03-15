Нефтяная компания Statoil хочет называться Equinor
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Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)
В своём послании прессе нефтяная компания сообщила, что «equi» в новом имени Equinor обозначает «равный", "равенство", "равновесие" и баланс (от анг. «equal», «equality» и «equilibrium»), а «nor» говорит о гордости компании за своё норвежское происхождение.
Министр нефтяной промышленности Тарье Сёвиксен (Terje Søviknes, Партия прогресса) сообщил, что предложение об изменении названия компании будет рассмотрено норвежским правительством 15-го мая.
Норвежское сообщество инженеров и технологов (NITO) довольно названием Equinor: "Имя отражает тот факт, что наша компания является многопрофильной. Мы занимаемся не только газом и нефтью", – утверждает представитель NITO в компании Statoil.
Генеральный директор Statoil Эльдаг Сатре (Eldar Sætre) считает, что имя Equinor рассказывает о происхождении и ценностях компании, а также о том, что ждёт организацию в будущем.
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