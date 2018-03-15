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Так выглядит новое лого после перемены названия компании.
Так выглядит новое лого после перемены названия компании.

Нефтяная компания Statoil хочет называться Equinor

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Руководство нефтяной компании Statoil хочет поменять название компании на Equinor. Предложение обсудят на ежегодном собрании 15-го мая.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

В своём послании прессе нефтяная компания сообщила, что «equi» в новом имени Equinor обозначает «равный", "равенство", "равновесие" и баланс (от анг. «equal», «equality» и «equilibrium»), а «nor» говорит о гордости компании за своё норвежское происхождение.

Министр нефтяной промышленности Тарье Сёвиксен (Terje Søviknes, Партия прогресса) сообщил, что предложение об изменении названия компании будет рассмотрено норвежским правительством 15-го мая.

Норвежское сообщество инженеров и технологов (NITO) довольно названием Equinor: "Имя отражает тот факт, что наша компания является многопрофильной. Мы занимаемся не только газом и нефтью", – утверждает представитель NITO в компании Statoil.

Генеральный директор Statoil Эльдаг Сатре (Eldar Sætre) считает, что имя Equinor рассказывает о происхождении и ценностях компании, а также о том, что ждёт организацию в будущем.

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