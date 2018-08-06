Фильм BBC о норвежской службе защиты детей «Барневарн»

Министр по вопросам детей и равенства Линда Хеллеланд отказалась давать какие-либо комментарии по поводу фильма, получившего название «Тихий скандал Норвегии».

Автор статьи: журналист Farid Ighoubah /Nettavisen и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

В субботу вышел документальный фильм BBC о норвежской службе защиты детей. Репортёр BBC Тим Вевелл (Tim Whewell) попытался выяснить, почему деятельность норвежской службы «Барневарн» привлекает больше международного внимания по сравнению с аналогами службы из других стран.

В фильме репортёр рассматривает дело норвежского психиатра, приговорённого к 22 месяцам тюремного заключения за скачивание и распространение детских порнографических фильмов и фотографий. Психиатр был использован в качестве эксперта для вынесения решений по нескольким делам службы защиты детей.

Документальный фильм получил название «Тихий скандал Норвегии» (от англ. "Norway's Silent Scandal"), которое, согласно газете Dagbladet, появилось вследствие того, что министерство по вопросам детей и равенства отказывается давать BBC какие-либо комментарии по теме.

Всего по всей стране под опекой «Барневарн» находятся 9157 детей, согласно данным, предоставленным Центральным статистическим бюро Норвегии. Их количество также различно в зависимости от коммуны. В небольших коммунах регионов Нюрланн (Nordland), Трёнделаг (Trøndelag) и Финнмарк (Finnmark) наблюдается самое большое число детей, находящихся под опекой «Барневарн».

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Обзор данных Центрального статистического бюро Норвегии показывает, что в 2017-м году более 15 000 человек, получивших помощь службы по защите детей, являлись иммигрантами, либо имели иностранное происхождение.

Департамент полиции подтверждает, что в случаях, когда в дело была вовлечена норвежская служба по защите детей, сомалийские дети и подростки были отосланы в так называемые школы Корана, находящиеся в африканских странах.

Согласно газете Dagbladet, в 2016-м году несколько стран обращались к норвежским властям по поводу спорных решений службы защиты детей Норвегии, в результате которых у родителей отбирали детей.

Газета сообщает, что для оспаривания решений организации «Барневарн» в ранее существующее министерство по вопросам детей и семьи (BLF) поступали обращения из Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Румынии, Нигерии, России, Украины, Ирана, Бразилии, Таиланда, Египта и Индии.

Читать статью по-норвежски

Mest sett siste uken