Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Корпорация Mastercard презентует технологическую новинку норвежской компании IDEX.
Корпорация Mastercard презентует технологическую новинку норвежской компании IDEX. (NTB scanpix)

Корпорация Mastercard презентует норвежцам технологическую новинку

Sist oppdatert:

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Норвежская компания IDEX и Mastercard разрабатывают кредитную карту, считывающую отпечатки пальцев. Новый продукт станет доступным в течение этого года.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Представитель компании IDEX пояснила, что фирма совместно с корпорацией Mastercard начала разработку биометрических карт и кредитных карт, способных считывать отпечатки пальцев, с 2015-го года. Отпечаток пальца, который пользователь карты сможет зарегистрировать самостоятельно, заменит введение кода во время использования карты.

Регистрация отпечатка пальца осуществляется через сканер, представляющий собой пластиковый вкладыш, который высылается по почте вместе с небольшой батарейкой. Батарея получает питание от банковского терминала во время использования карты.

Биометрические карты используются по такому же принципу, что и обычные карты, и подходят ко всем типам банкоматов. Обладатель карты помещает палец на сканер, находящийся на карте, а затем, как обычно, вставляет карту в приёмное отверстие банкомата. Отпечаток пальца будут считывать и бесконтактные карты.

После верификации отпечатка пальца будет произведена запрашиваемая банковская операция.

Новый продукт станет доступным пользователям в течение этого года.

Читать статью по-норвежски

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere