Корпорация Mastercard презентует норвежцам технологическую новинку

Норвежская компания IDEX и Mastercard разрабатывают кредитную карту, считывающую отпечатки пальцев. Новый продукт станет доступным в течение этого года.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Представитель компании IDEX пояснила, что фирма совместно с корпорацией Mastercard начала разработку биометрических карт и кредитных карт, способных считывать отпечатки пальцев, с 2015-го года. Отпечаток пальца, который пользователь карты сможет зарегистрировать самостоятельно, заменит введение кода во время использования карты.

Регистрация отпечатка пальца осуществляется через сканер, представляющий собой пластиковый вкладыш, который высылается по почте вместе с небольшой батарейкой. Батарея получает питание от банковского терминала во время использования карты.

Биометрические карты используются по такому же принципу, что и обычные карты, и подходят ко всем типам банкоматов. Обладатель карты помещает палец на сканер, находящийся на карте, а затем, как обычно, вставляет карту в приёмное отверстие банкомата. Отпечаток пальца будут считывать и бесконтактные карты.

После верификации отпечатка пальца будет произведена запрашиваемая банковская операция.

Новый продукт станет доступным пользователям в течение этого года.

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