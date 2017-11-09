Компания Tesla строит в Норвегии станции для зарядки электромобилей

Новые станции будут построены в коммуне Рюгге.

Компания Tesla начала постройку станций для зарядки электромобилей около кафе и заправочных станций так, чтобы гражданам было чем занять себя, пока заряжается их высокотехнологичное транспортное средство. Помимо создания станций, разработчики также думают над идеей создания зон отдыха для водителей.

Согласно каналу NRK, автопроизводитель Tesla начнёт строительство самых масштабных станций с 24-мя пунктами для зарядки электромобилей в коммуне Рюгге провинции Норвегии Эстфолл (Østfold), что в часе езды от города Осло.

Первые из таких станций были созданы в Kettleman City штата Калифорния, потому норвежцы уже могут получить представление о концепте.

Зона отдыха для водителей в процессе разработки.

Крыши построек будут покрыты солнечными батареями. Станции должны быть готовы к эксплуатации уже в этом году.

Ранее компания Tesla была ответственна за создание чуть менее масштабной станции, содержащей 20 пунктов для зарядки электромобилей, около трассы E6 в коммуне Эйдсволл губернии Акерхюс. В Шанхае была создана подобная станция с 50-ю пунктами для зарядки.

Шанхайская станция с 50-ю пунктами для зарядки электромобилей.

Одна из таких небольших станций (всего 8 пунктов для зарядки) также находится в районе Лиер, что за пределами коммуны Драммен.

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