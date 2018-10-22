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1 из 3 не обращается к стоматологу из-за высоких цен

Должна ли часть расходов на лечение у стоматолога покрываться за счёт государственного страхования?
Должна ли часть расходов на лечение у стоматолога покрываться за счёт государственного страхования? Foto: Frank May (NTB scanpix)

Oversetter: Ksenia Hinderson
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Согласно новому опросу, 1 из 3 норвежцев либо откладывает поход к стоматологу, либо и вовсе предпочитает не обращаться к зубному врачу.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Согласно новому опросу, проведённому организацией Opinion по запросу газеты Dagsavisen и новостного источника FriFagbevegelse.no, почти половина опрошенных с годовым доходом ниже 300 000 крон предпочитает не ходить к зубному врачу, либо откладывать свой визит по экономическим причинам. 

Профессор и декан стоматологического факультета Университета Осло Пол Барквол (Pål Barkvoll) считает, что большая часть расходов на услуги зубного врача должна покрываться государственным страхованием.

«Сегодня поход к стоматологу обходится дорого. В этом нет никакого сомнения. Занятие стоматологической практикой также влечёт за собой существенные расходы. Властям стоит взять ответственность за траты, связанные с необходимым лечением», – говорит профессор. 

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Опрос, в котором приняли участие 1 003 человека, проводился с 9 по 15 октября. 33 процента опрошенных ответили, что либо откладывают свой визит к стоматологу, либо и вовсе предпочитают не обращаться к зубному врачу по экономическим причинам. 

14 процентов опрошенных были вынуждены взять кредит в банке для того, чтобы воспользоваться услугами стоматолога для проведения необходимого лечения.

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