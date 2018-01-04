10 000 новых рабочих мест в южной части Западной Норвегии

После нефтяного кризиса две трети компаний, связанных с нефтяной отраслью, открывают новые вакансии в этом году.

Норвежский банк SpareBank открывает в 2018-м году 10 000 новых вакансий в южной части Западной Норвегии, пишет газета Dagens Næringsliv.

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После нефтяного кризиса, начавшегося три года назад, 60 процентов от 600 опрошенных фирм в губерниях Ругаланн (Rogaland), Хордаланн (Hordaland) и Агдерь (Agder) ожидают улучшения ситуации.

Больше всего наполнены оптимизмом компании, работающие в нефтяной отрасли. Две трети этих компаний планируют нанять новых работников в 2018-м году.

Согласно оценке банка SpareBank, в этом году есть возможность создания около 10 000 новых рабочих мест в этом регионе, при этом одна треть новых вакансий будет касаться нефтяной отрасли.

В 2018-м году всего по стране будет насчитано около 7 000 новых вакансий в нефтяной сфере.

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