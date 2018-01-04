Южная часть Западной Норвегии наполнена оптимизмом. Многие компании заявили о наличии вакансий в нефтяной отрасли. Foto: Tore Meek (NTB scanpix) 10 000 новых рабочих мест в южной части Западной Норвегии Publisert: Oversetter: Ksenia Hinderson Tips meg Promotion med annonselenker Varsler sprengkulde – her får du billigst strøm После нефтяного кризиса две трети компаний, связанных с нефтяной отраслью, открывают новые вакансии в этом году. Норвежский банк SpareBank открывает в 2018-м году 10 000 новых вакансий в южной части Западной Норвегии, пишет газета Dagens Næringsliv. Страница Nettavisen по-русски на Facebook После нефтяного кризиса, начавшегося три года назад, 60 процентов от 600 опрошенных фирм в губерниях Ругаланн (Rogaland), Хордаланн (Hordaland) и Агдерь (Agder) ожидают улучшения ситуации. Больше всего наполнены оптимизмом компании, работающие в нефтяной отрасли. Две трети этих компаний планируют нанять новых работников в 2018-м году. Согласно оценке банка SpareBank, в этом году есть возможность создания около 10 000 новых рабочих мест в этом регионе, при этом одна треть новых вакансий будет касаться нефтяной отрасли. В 2018-м году всего по стране будет насчитано около 7 000 новых вакансий в нефтяной сфере. Читать статью по-норвежски Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!