1,35 миллионов норвежцев стали жертвами сексуальных домогательств

Министр по вопросам равенства шокирована масштабом проблемы сексуальных домогательств в Норвегии.

Авторы статьи: журналисты Magnus Blaker, Kjersti Westeng и Tommy H.S. Brakstad

Согласно исследованию, проведённому газетой Nettavisen и медийной компанией Amedia, 1 из 3 становится жертвой сексуальных домогательств один или несколько раз. В исследовании приняли участие 2019 человек старше 18-ти лет.



Более 1,3 млн. норвежцев старше 18-ти лет сообщили о сексуальных домогательствах. Чаще всего жертвами домогательств становятся женщины. Только 44 процента женщин сообщили о том, что никогда не сталкивались с подобной проблемой. Об этом же сообщили 75 процентов мужчин.

Министр по делам детей и равенства Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland, Консервативная партия) шокирована масштабом этой проблемы, которая существует во всех сферах трудовой деятельности, любых организациях и политических партиях: "Это неприемлемо и незаконно. Я позабочусь о том, чтобы соответствующие министры предприняли необходимые меры", – говорит она.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook

Исследование показало, что 38 процентов женщин переживают намного более серьёзные случаи сексуальных домогательств. О серьёзных случаях сообщили 27 процентов мужчин.

Обычно мужчины сталкивались с сексуальными домогательствами либо на улице, либо на корпоративных вечеринках, но оценивали инцидент как незначительный.

Женщины сообщают о неприятных инцидентах сексуального характера на корпоративах с участием мужчин в должности руководителя в два раза чаще. Кроме этого такие случаи приводят к негативным последствиям для женщин при попытках сопротивления.



Стоит отметить, что проблема сексуальных домогательств намного значительнее среди людей старше 40-ка лет, нежели среди молодых.

Проблема также в одинаковой степени актуальна для жителей больших городов и небольших поселений.

Согласно исследованию, государственные служащие, зарабатывающие более 700 000 крон в год, сообщают о случаях домогательств в меньшей степени по сравнению с теми, у кого небольшая зарплата (менее 300 000 крон в год).

Другой проблемой является тот факт, что некоторые боятся сообщать о случаях сексуальных домогательств, особенно это касается молодёжи. 40 процентов женщин не считают это трудной задачей.

Если Вы стали жертвой сексуальных домогательств/сексуального насилия, Вы можете получить помощь:

- горячая линия для детей и молодёжи: 116 111

- телефон, действующий по всех стране для жертв инцеста и сексуального насилия: 800 57 000

- если случай тяжёлый, то имеет смысл связаться с полицией: 02800 (оператор) или 122 (экстренная связь)



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