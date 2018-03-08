Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
1 из 3 стал или стала жертвой сексуальных домогательств один или несколько раз. В исследовании приняли участие 2019 человек старше 18-ти лет. Министр по делам детей и равенства Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland, Консервативная партия) шокирована масштабами проблемы.
1 из 3 стал или стала жертвой сексуальных домогательств один или несколько раз. В исследовании приняли участие 2019 человек старше 18-ти лет. Министр по делам детей и равенства Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland, Консервативная партия) шокирована масштабами проблемы. Foto: Montasje: Scanpix/Nettavisen

1,35 миллионов норвежцев стали жертвами сексуальных домогательств

Sist oppdatert:

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Министр по вопросам равенства шокирована масштабом проблемы сексуальных домогательств в Норвегии.

Авторы статьи: журналисты Magnus Blaker, Kjersti Westeng и Tommy H.S. Brakstad

Согласно исследованию, проведённому газетой Nettavisen и медийной компанией Amedia, 1 из 3 становится жертвой сексуальных домогательств один или несколько раз. В исследовании приняли участие 2019 человек старше 18-ти лет.

Более 1,3 млн. норвежцев старше 18-ти лет сообщили о сексуальных домогательствах. Чаще всего жертвами домогательств становятся женщины. Только 44 процента женщин сообщили о том, что никогда не сталкивались с подобной проблемой. Об этом же сообщили 75 процентов мужчин.

Министр по делам детей и равенства Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland, Консервативная партия) шокирована масштабом этой проблемы, которая существует во всех сферах трудовой деятельности, любых организациях и политических партиях: "Это неприемлемо и незаконно. Я позабочусь о том, чтобы соответствующие министры предприняли необходимые меры", – говорит она.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook

Исследование показало, что 38 процентов женщин переживают намного более серьёзные случаи сексуальных домогательств. О серьёзных случаях сообщили 27 процентов мужчин.

Обычно мужчины сталкивались с сексуальными домогательствами либо на улице, либо на корпоративных вечеринках, но оценивали инцидент как незначительный.

Женщины сообщают о неприятных инцидентах сексуального характера на корпоративах с участием мужчин в должности руководителя в два раза чаще. Кроме этого такие случаи приводят к негативным последствиям для женщин при попытках сопротивления.

Стоит отметить, что проблема сексуальных домогательств намного значительнее среди людей старше 40-ка лет, нежели среди молодых.

Проблема также в одинаковой степени актуальна для жителей больших городов и небольших поселений.

Согласно исследованию, государственные служащие, зарабатывающие более 700 000 крон в год, сообщают о случаях домогательств в меньшей степени по сравнению с теми, у кого небольшая зарплата (менее 300 000 крон в год).

Другой проблемой является тот факт, что некоторые боятся сообщать о случаях сексуальных домогательств, особенно это касается молодёжи. 40 процентов женщин не считают это трудной задачей.

Если Вы стали жертвой сексуальных домогательств/сексуального насилия, Вы можете получить помощь:
- горячая линия для детей и молодёжи: 116 111
- телефон, действующий по всех стране для жертв инцеста и сексуального насилия: 800 57 000
- если случай тяжёлый, то имеет смысл связаться с полицией: 02800 (оператор) или 122 (экстренная связь)

Читать статью по-норвежски

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere