17,3 процента населения Норвегии имеют иностранное происхождение

На данный момент в стране зарегистрировано 916 700 иммигрантов и людей, рождённых в Норвегии родителями-иммигрантами.

Автор статьи: журналист Heidi Schei Lilleås

Иммигранты и рождённые родителями-иммигрантами составляют 17,3 процента населения, согласно Центральному статистическому бюро Норвегии (SSB).

В 2017-м году количество иммигрантов увеличилось на 3 процента – 21 700 человек. Это самый слабый поток приезжих за последние 20 лет.

В прошлом году количество рождённых в Норвегии родителями-иммигрантами возросло на 11 200 человек.

В начале 2018-го года всего было зарегистрировано 746 700 иммигрантов и 170 000 людей, рождённых иммигрантами.

1 января 2018-го года количество иммигрантов составило 14,1 процент населения Норвегии. Количество людей, рождённых родителями-иммигрантами, составило 3,2 процента.

Иммигранты, населяющие Норвегию, являются выходцами из 221 страны и автономного региона.

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