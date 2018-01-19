Ap и FrP хотят ввести запрет на браки между двоюродными родственниками

Рабочая партия (Ap) и Партия прогресса (FrP) хотят запретить браки между двоюродными братьями и сёстрами. Предложение будет рассматриваться в Стортинге.

Автор статьи: журналист Farid Ighoubah и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Ответственный по вопросам иммиграционной политики Рабочей партии Масуд Гаракхани (Masud Gharahkhani) заявил, что браки между двоюродными родственниками не имеют ничего общего с культурой, влекут за собой проблемы со здоровьем, и потому должны быть запрещены. "Это также касается общественного контроля и введения более жёстких законов об иммиграции по воссоединению семьи", – говорит политик.

Норвежская организация LIM (от норв. "равноправие, интеграция и этнокультурное многообразие") поддерживает запрет, говоря о высоком риске заболеваний и пороков развития среди детей, родители которых являются двоюродными родственниками. Представитель организации Мартэ Герхардсен (Marte Gerhardsen) считает, что запрет может помочь в борьбе с браками по принуждению.

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За запрет также выступает Партия прогресса и Консервативная партия. Таким образом, большинство в Стортинге согласно с предложением об изменении законодательства по этому вопросу.

Заместитель лидера Левой либеральной партии Абид Раджа (Abid Raja), напротив, скептически отнёсся к запрету, который, по его мнению, может дискриминировать граждан Норвегии, имеющих иностранное происхождение.

Для принятия окончательного решение по вопросу должно состояться слушание, которое, согласно обещаниям политиков, пройдёт в течение нынешнего парламентского срока.

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