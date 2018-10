29 milyan oo  dadka isticmaala facebook ah oo loo dhacay bogagooda

29 milyan oo isticmaala barnaamijkan ayaa xogtood loo dhacayy bishii hore.

Isha warka: NTB

Iyadoo dhammaadkii sitembar ay shirkadda Facebook soo saartay bogag badan oo loo dhacay xogtooda ayaa waxaa hadda soo baxaya cadad tira badan oo ka mid ah macaamiisha oo arrintaasi ay saamayn ku yeelatay.

Dadka u dhaca kombiyuutarada (Hackers) ayaa ka faa’iidaystay dabacsanaan ka jirtay habka nidaamka facebook si ay xog u xadaan, waxaana u suurto gashay inay dhexgalaan koontooyinka dad badan.

Waxay sheegeen Facebook in loo malaynayey in 50 milyan oo macmiil aya arrintani saamaysay, balse goor dambe la ogaaday in tiradu intaas ka yar tahay.

Waxay sheegeen in kuwa u dhaca kombiyuutaradu ay heleen magacyada, emailada iyo telefoonada 29 milyan oo macmiil ah, iyagoo sidoo kale xog dheeri ka helay 14 milyan. Waxaa kaloo la sheegay hal milyan oo kale la isku dayey balse aan wax xog ah laga helin.

