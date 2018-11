7.500 oo ka mid ah shaqaalaha Dukaamada Ikea oo oo la dhimayo

Dukaanka alaabta guryaha ee Ikea ayaa ugu digay 7.500 ka mid ah shaqaalihiisa caalamka inay shaqada ka tegi doonaan.

Isha warka: NTB

Waxaa diyaariyey: Mario Andrés Neira Torres

Shaqaale gaaraya 650 oo ka tirsan dukaamada Ikea ee dalka Sweden ayaa ka mid ah kuwa loo diray inay shaqada weyn doonaan sida ay ku warantay wakaalada wararka ee TT.

Norway iyada waxaa la sheegay in 20 ka mid ah 3150 boos ee shaqo ee Ikea in la baabi’in doono laakiin waxaa la sheegay in ku dhawaad 100 kale la samayn doono.

Arrintan ayaa la sheegay inay ka dambaysay markii macaamiisha dukaankaasi ay la yimaadeen dalab iyo shuruudo ay kaga baahan yihiin shaqaalaha adeegga dukaanka, taasoo sababtay in dalabkooda dartiis adeegga dukaanka wax laga bedelo.

Warsaxaafadeed ka soo baxay IKEA ayaa dhanka kale lagu sheegay in dukaanku ka sokow shaqaalaha la dhimayo in haddana la soo kordhin doono 11.500 oo shaqooyin cusub ah.

